TVE fija el debate electoral para el martes 23 de abril, el mismo día que el de Atresmedia

Publicada el 18/04/2019 a las 12:49 Actualizada el 18/04/2019 a las 14:15

RTVE no puede ser el instrumento partidista de ningún Gobierno. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 18 de abril de 2019

Sánchez quiere esconderse de los españoles y no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo.



Nosotros mantenemos nuestro compromiso con Atresmedia el 23 y con TVE el 22. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de abril de 2019

RTVE ha fijado para el martes próximo, el debate entre PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Lo ha anunciado en un comunicado, en el que señala que el encuentro entre los líderes de los cuatro principales partidos tendrá como moderador al periodista Xabier Fortes, actual director y presentador de Los Desayunos, que ya realizó la misma función en el pasado debate a seis emitido por la cadena pública. Este anuncio ha provocado la crítica de Atresmedia, que en el espacio de laSexta Al Rojo Vivo ha destacadoal margen del PSOE, por coincidir con el previamente convocado por el medio privado en esa misma fecha.En el comunicado de RTVE se insiste en que la señal será cedida gratuitamente a todos los medios de comunicación y que podrá ser visto en todo el mundo por los residentes españoles en el extranjero, a través del Canal Internacional. De esta forma, la corporación pública ha decidido modificarde celebrar este debate el lunes 22 y pasarlo al martes 23, coincidiendo con el previsto en Atresmedia.La Junta Electoral Central no permitió celebrar un debate a cinco en Atresmedia el 23 de abril por incluir a Vox e incumplir la obligación de proporcionalidad, y la cadena ha anunciado su intención de celebrar su propio debate, con o sin Pedro Sánchez. RTVE explica en un comunicado su "de facilitar las condiciones para que el debate entre los partidos políticos y sus líderes contribuya a formar la opinión política de los ciudadanos".La corporación pública recuerda que "los partidos políticos tienen la facultad de establecer los términos en los que se deben producir los debates electorales". "RTVE, como medio de comunicación público, está comprometida legalmente aen los que el contraste de ideas políticas resulte esencial", resalta en su comunicado. La corporación pública recuerda que presentó en la Junta Electoral su plan de cobertura informativa que incluía dos debates, uno de ellos a seis, celebrado el pasado día 16, y otro con los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno.El vicesecretario de Organización del PP y jefe de campaña del partido,, ha acusado este jueves a RTVE y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de fijar "unilateralmente" un debate a cuatro en el ente público el día 23 de abril para "contraprogramar" el debate organizado por el grupo Atresmedia ese mismo día y al que ya se habían comprometido. Tras confirmar que Pablo Casado acudirá el martes a ese debate de Atresmedia, ha subrayado que con este "truco" lo que busca el presidente del Gobierno es "esconderse" y no debatir con sus rivales políticos.Maroto ha criticado que RTVE haya fijado "unilateralmente" el día 23 y ha añadido que con esa fecha deberían "plantar" a Atresmedia, grupo de comunicación con el que se ya se habían comprometido "para acudir a un debate –fijado previamente con cinco candidatos, antes de que la Junta Electoral Central cuestionase la presencia de Vox–.El candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno,, ha denunciado que RTVE no puede ser el "instrumento partidista" de ningún Gobierno y ha rechazado su propuesta de celebrar el debate a cuatro el martes 23 de abril, coincidiendo con el previsto en Atresmedia."RTVE no puede ser. Nos invitó a 4 candidatos el 22. 3 aceptamos ir ese día y ahora, tras una llamada de Moncloa, RTVE pretende cambiar el debate al 23 porque Sánchez no quiere 2 debates. Rosa María Mateos debe rectificar", ha escrito Iglesias en Twitter.El presidente de Ciudadanos,, mantiene su intención de acudir el día 23 de abril al debate de Atresmedia como se había comprometido, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar a TVE."Sánchezy no hacer debates, utilizando a la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya. Para eso se cargó el concurso público. Es un escándalo", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter.Fuentes de Ciudadanos han explicado que han recibido una llamada de RTVE citando a su líder Albert Rivera a un debate el día 23 de abril, a lo que han respondido que el partido mantenía su compromiso de acudir el día 22 a RTVE y el día 23 a Atresmedia. "Lo confirmamos ya hace bastante tiempo, tenemos palabra, dijimos que el 23 estaríamos en Atresmedia y allí estaremos", ha declaradoen laSexta.