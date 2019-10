infoLibre innova con el lanzamiento de 'Suscríbete con Google'

Publicada el 25/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/10/2019 a las 22:09

Una forma sencilla de hacerse socio y mantener el acceso en todas partes. Este esque ya está disponible eny que forma parte de los métodos de pago de cabeceras como The Washington Post, The New York Times, Financial Times y The Telegraph.El programa de suscripción a, pionero entre los diarios digitales de pago en España, ofrece desde su nacimiento contenidos premium de pago que sólo son accesibles mediante suscripción,que hasta hace poco ofrecían todas sus informaciones gratuitamente.Los contenidos de pago han permitido a, con el apoyo de casi 10.000 socios, construir una sólida comunidad de lectores comprometidos que sonLo que la función 'Suscríbete con Google' añade ahora es la posibilidad de hacerse socio con un solo clic (si ya se tiene una forma de pago asociada a una cuenta de Google). Es un procesoUna vez que te hayas suscrito a Google, si cambias de ordenador, de teléfono móvil o de navegador, o si consumes contenido deen las plataformas de Google,Esta nueva característica ha sido implementada por el equipo de programación deen colaboración directa con Google.“Durante los últimos meses hemos trabajado con Google para poner a disposición de nuestros lectores esta nueva forma de suscripción”, explica José Vicente González, director de desarrollo de negocio de. Se trata de “una iniciativa de Google enfocada al pago de contenidos y desarrollada en colaboración con un grupo de medios de comunicación. Engloba una plataforma de distribución de contenidos, un canal de captación, un medio de pago yEl lector podrá suscribirse adesde su cuenta de Google y con un único clic”.“Estamos encantados de quese haya unido a nuestros socios y haya puesto a disposición 'Suscríbete con Google', lo que no sóloque pueden suscribirse más fácilmente y acceder a contenido de calidad, sino que también beneficia al propio medio”, asegura Luis Collado, director de desarrollo de alianzas estratégicas de Google.En los últimos años, Google ha canalizado importantes fondos para apoyar la innovación y el desarrollo en los medios de comunicación —es uno de ellos— y con el programa 'Suscríbete con Google' pretendede los medios de comunicación.Nuestro periódico está desarrollando en la actualidad otro proyecto seleccionado por Google DNI, el programa con el que el buscador financia iniciativas digitales innovadoras en el sector de los medios. El objetivo es “un modelo distinto al metered paywall o al modelo freemium, un nuevo tipo de muro quedepremiando a los más fieles”, explica José Vicente González.