Adiós al almacenamiento gratuito e ilimitado en Google Fotos

Adiós a guardar todas las fotos en la nube de Google. El servicio de la compañía estadounidense, Google Fotos, ha anunciado un cambio en su política de almacenamiento de ilimitado en alta calidad, por la que a partir de junio de 2021 los usuarios que superen los 15GB de límite que ofrece la cuenta de Google deberán tener una suscripción en Google One, según recoge Europa Press. La compañía tecnológica busca conjugar la mejora del servicio que ofrece con Fotos y la creciente demanda de los usuarios, y por ello ha decidido poner fin al almacenamiento ilimitado de archivos de alta calidad en este servicio.

Este cambio supone a que a partir del 1 de junio de 2021, los usuarios solo tendrán un máximo de 15GB de almacenamiento gratuito -el que ofrece la cuenta de Google y que se reparte entre los servicios de la compañía-, y quienes superen dicho límite, deberán amplían la capacidad de una cuenta en Google One, un servicio de suscripción que amplía el servicio de almacenamiento en la nube de los servicios de la compañía de Mountain View. Al igual que el almacenamiento base de la cuenta de Google, este servicio también abarca los demás productos de la compañía, de tal manera que la ampliación que realice el usuario se utilizará para Fotos, pero también para Gmail o Drive.

No obstante, existirá alguna excepción. Por ejemplo, las fotografías o vídeos de alta calidad que los usuarios hayan subido antes de la fecha límite "no contarán en el almacenamiento de 15GB" y, por tanto, "se considerarán gratuitos y exentos del límite de almacenamiento", informa Google en su blog.

All your existing photos and videos backed up in High quality and any new content you back up in High quality before June 1, 2021 are exempt from this change and will not count toward your Google Account storage. pic.twitter.com/lRaY4mQNFN