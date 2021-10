Las medidas contra la desinformación de YouTube también redujeron las 'fake news' en Twitter y Facebook

Publicada el 15/10/2021 a las 17:09 Actualizada el 15/10/2021 a las 17:34

Las políticas contra la desinformación introducidas en YouTube en los últimos meses han tenido un impacto también en otras plataformas como Twitter y Facebook, donde los vídeos con desinformación se redujeron. Así se extrae de un estudio académico elaborado por el Centro de Redes Sociales y Política de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), publicado por el diario The New York Times, según informa Europa Press.

La investigación ha analizado las publicaciones en redes sociales sobre elecciones que incluían enlaces a vídeos que denunciaban un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, en las que Joe Biden se impuso a Donald Trump.

Después de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, los vídeos de YouTube que denunciaban manipulación electoral supusieron un tercio del total de vídeos con contenido sobre elecciones compartidos en Twitter durante el mes de noviembre.

Entre los canales de YouTube más compartidos en Twitter se encontraban cuentas que ya habían participado previamente en la difusión de desinformación, como Project Veritas, Right Side Broadcasting Network y One America News Network. No obstante, el estudio de la Universidad de Nueva York ha probado la efectividad de las medidas de YouTube contra los vídeos que denunciaban un fraude electoral, que se pusieron en marcha el 8 de diciembre en la plataforma de Google.

Esta decisión también afectó a Twitter, donde el 21 de diciembre los vídeos con desinformación sobre las elecciones estadounidenses procedentes de YouTube bajaron a menos del 20% por primera vez desde la celebración de los comicios.

Posteriormente, el 7 de enero, YouTube puso en marcha una medida adicional: un sistema con el que enviaba avisos a las cuentas que difundían desinformación electoral. Si se superaban los tres avisos en 90 días, la cuenta quedaba eliminada permanentemente. Con esta segunda medida, el impacto en Twitter fue aún mayor, y la proporción de vídeos de YouTube con teorías de fraude sobre el de tuits electorales se redujo a alrededor del 5%, coincidiendo con el día de la inauguración de la presidencia de Joe Biden, el 20 de enero.

También afectó a Facebook

Asimismo, la investigación ha analizado también el efecto de las medidas tomadas por YouTube contra la desinformación sobre los vídeos compartidos en la red social Facebook. Después de las elecciones de noviembre, los vídeos con conspiraciones sobre fraude procedentes de YouTube llegaron a suponer un 18% del total de los publicados en Facebook el 8 de diciembre.

Las medidas de YouTube de diciembre y enero redujeron de forma importante estos vídeos con desinformación también en Facebook, donde la cifra de vídeos sobre fraude electoral se redujo al 4% el 20 de enero.