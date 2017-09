Trump deroga el programa que impide la deportación de 800.000 'dreamers'

El papel en el Congreso

El Gobierno de Estados Unidos derogó este martes el programa que da acceso a permisos de trabajo a quienes ingresaron al país de forma irregular siendo niños, aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama, argumentando que se trata de un subterfugio para sortear las leyes y que el paísEl presidente norteamericano, Donald Trump , ya había puesto en su punto de mira el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a cerca dede entre 15 y 36 años de la deportación. La iniciativa también autoriza a pedir permisos de trabajo a los beneficiarios, conocidos como dreamers.Trump cuestionó laaprobada por Obama sin el acuerdo del Congreso. "No estoy a favor de castigar a niños, la mayoría de ellos ya adultos, por las acciones de sus padres, pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes", esgrimió en un comunicado.En este sentido, argumentó que "antes de preguntar lo que es justo para los inmigrantes ilegales", Estados Unidos debe tener en cuenta a sus propios ciudadanos. El presidente insistió en la necesidad de aprobar una reforma migratoria "que ponga", en una revisión de su célebre lema de campaña."Debemos recordar que", señaló Trump, que llamó al Congreso a "actuar" para aprobar una nueva ley. El mandatario explicó en su nota que los legisladores tienen ahora una "ventana de oportunidad", ya que la derogación del DACA no será radical sino "ordenada", de tal forma que no será plenamente efectiva hasta dentro de dos años."Es, no repentino. Los permisos no comenzarán a expirar hasta dentro de seis meses y estarán activos hasta un máximo de 24", defendió Trump, para quien los dreamers no serán una "prioridad" en términos de seguridad. Los beneficiarios de este programa, añadió,"si no son criminales, están implicados en una actividad criminal o son miembros de una banda"."Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA y que se ha aplicadova a ser rescindido", anunció ante los medios el fiscal general, Jeff Sessions.El responsable del Departamento de Justicia expresó que se trata de, en la medida en que la actual Administración considera que el programa perjudica el acceso de estadounidenses al mercado laboral y contradice las políticas migratorias en vigor. "No podemos admitir a todos los que nos gustaría. Es así de simple", sentenció.El responsable del Departamento de Justicia matizó que este giro político no quiere decir que los inmigrantes que se han beneficiado del DACA sean, sino que Estados Unidos no puede permitirse "una política de puertas abiertas" contra la que ya se habría pronunciado la ciudadanía norteamericana en las últimas elecciones.La secretaria de Seguridad Interior en funciones, Elaine Duke, coincidió con el mensaje de Trump y en un comunicado recalcó que habrá una retirada "ordenada" de las actuales medidas. El Gobierno de Trump no aceptará ninguna nueva petición de dreamers desde este martes, pero no tocará a beneficiarios previos al 5 de marzo y permitirá la renovación de ciertos permisos hasta el 5 de octubre.La decisión del Gobierno deja de facto la pelota en el tejado del Congreso, ya que corresponderá a la Cámara de Representantes y el Senado decidir cuál será el futuro de las 800.000 personas que se habían acogido al DACA. La líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se apresuró a condenar la "cobardía política" de Trump y suEl debate también amenaza con abrir, que ya se había mostrado incapaz de aprobar grandes leyes como la reforma sanitaria , a pesar de contar con mayoría en ambas cámaras. Tras el anuncio del Gobierno este martes, varios legisladores republicanos ya se desmarcaron, entre ellos el senador John McCain.Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, instó a encontrarteniendo en cuenta que, para muchos inmigrantes, Estados Unidos es "el único país que conocen". "Su estatus es una de las muchas cuestiones migratorias que el Congreso no ha resuelto adecuadamente durante años, junto a la seguridad fronteriza y las medidas interiores", criticó en un comunicado.