La líder de los ultraderechistas alemanes niega ser la autora de un correo electrónico racista

Wir müssen verhindern, dass diese Nazis und Rassisten in den nächsten Bundestag einziehen.Diese Mail ist eine Offenbarung. #BTW17 pic.twitter.com/8ujHr6a9yX — Bernd Riexinger (@b_riexinger) 10 de septiembre de 2017

El periódico alemán Welt am Sonntag publicó este domingo un supuesto correo electrónico escrito por Alice Weidel, líder del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con. Desde AfD negaron que Weidel sea la autora de este texto, informa Europa Press.El correo, según el periódico, fue enviado por Weidel a un conocido el 24 de febrero de 2013 y en él sostiene que los gobernantes de Alemania inundan a la sociedad burguesa "con pueblos de otra cultura como" paray neutralizarla en su función de contrapeso al poder."Estos cerdos no son otra cosa que marionetas de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial", afirma Weidel, según el texto publicado.Un portavoz de AfD, Christian Lüth, afirmó en declaraciones a la agencia de noticias DPA que Weidel le aseguró queEl Welt am Sonntag asegura tener en su poder unade Weidel, enviado tras una conversación que mantuvieron, algo a lo que hace mención en el apartado "asunto". El correo además esta firmado por "Lille", apodo utilizado por Weidel.Las reacciones al presunto correo de Weidel no se han hecho esperar: "Tenemos que. Este mail es una revelación", escribió en la red social Twitter el presidente del partido La Izquierda, Bernd Riexinger. "¿Cómo de racistas son @Alice_Weidel y partes de AfD en realidad?", se preguntó el diputado cristianodemócrata Michael Grosse-Brömer.Weidel encabeza junto con el veterano Alexander Gauland la lista de candidatos de AfD al Parlamento alemán en las elecciones generales del 24 de septiembre. La economista se situó en primera línea política tras desplazar a la presidenta del partido, Frauke Petry, debido a luchas internas.Weidel suele utilizar un tono muy enérgico para arremeter contra. La semana pasada protagonizó un pequeño escándalo al abandonar ofendida una tertulia televisiva en plena emisión.Weidel no era aún miembro de AfD en la fecha en la que aparentemente fue enviado el correo, pero ya había comenzado a colaborar en la agrupación "Wahlalternative 2013" para, señala el dominical.Los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD) oscilan entre el 9% y el 11% en la intención de voto, lo que les permitiría. El malestar de un sector de la población por la llegada masiva de refugiados dio alas a la agrupación inicialmente euroescéptica y que está ya presente en 13 de los 16 parlamentos regionales alemanes.De conseguir más del mínimo del 5% necesario para enviar diputados a Berlín, Alemania tendría por primera vez en muchas décadas a un partido ultranacionalista en su Legislativo.