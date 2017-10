Más de 20.000 niñas son obligadas a casarse cada día en el mundo, según Save the Children

África: el conteninente más afectado

Más desin haber alcanzado la edad mínima permitida por la ley, según revela una investigación de Save the Children con motivo del Día Internacional de la Niña. Alrededor dey cerca de 100 millones no están protegidas contra el matrimonio infantil por las leyes de sus países, según recoge el informe.Save the Children ha indicado quepor la legislación nacional y ha explicado que cada vez hay más países que imponen barreras legales a este tipo de uniones, pero que su implementación supone todavía un gran desafío para los gobiernos.La ONG ha señalado que la debilidad de las autoridades y lareligiosas son las barreras más importantes a la erradicación del problema."Las leyes que prohíben esta práctica son un primer paso muy importante, pero millones dea menos que se aborde de forma contundente el problema del matrimonio infantil. Necesitamos cambiar la actitud de las diferentes comunidades para que podamos acabar con esta práctica tan dañina", ha manifestado la directora ejecutiva de Save the Children Internacional, Helle Thorning Schmidt. La investigación indica que la mayor parte de los países con tasas altas de matrimonio infantil pertenecen a África , donde se celebran. Además, algunos países de la región se ven afectados por altas tasas de adolescentes embarazadas, en muchos casos consecuencia de la violencia de género o de la explotación.. Ahora mismo no estoy muy feliz porque no tuve la oportunidad de hacer lo que quería en la vida y ahora estoy embarazada", manifestó en declaraciones a la ONG una adolescente que se casó en 2016 en Sierra Leona, Fatmata.Save the Children ha exigido, de forma previa a una cumbre que abordará la cuestión en África en pocos días, que se tomen, sin ningún tipo de excepciones. Además, la ONG ha reivindicado la importancia de que las niñas consideren la escuela una alternativa real al matrimonio."No veremos un mundo donde las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades de tener éxito en la vida hasta que erradiquemos el matrimonio infantil. Cuando una chica se casa demasiado joven, se hace cargo en seguida de su papel como esposa y madre, lo que aumenta laso pueda sufrir cualquier tipo de abuso", ha denunciado Thorning Schmidt.