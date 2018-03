Putin busca la reelección en Rusia sin una oposición real que le haga sombra

La participación, la gran preocupación

El nombre de Vladimir Putin de este domingo en Rusia pero,, los otros siete candidatos no tienen ninguna opción de hacer sombra al hombre que ha dirigido los designios del país desde el año 2000 y que al menos seguirá haciéndolo hasta 2024. Informa Europa Press.Putin, como el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), Vladimir Jirinovski, y el líder de Yabloko, Grigori Yavlinski, pero también con algunas caras nuevas, como el candidato del Partido Comunista, Pavel Grudinin, que ha tomado el relevo a Guenadi Ziuganov, y en especial la presentadora de televisión y candidata por el partido Iniciativa Cívica, Ksenia Sobchak, hija del que fuera alcalde de San Petersburgo y mentor de Putin, Anatoli Sobchak.El único candidato que quizá podría haber conseguido un cierto respaldo sería, pero se le ha vetado su participación porque tiene una condena judicial en su contra. No obstante, los expertos coinciden en que hoy por hoy parece ser la única opción opositora clara a Putin. "Navalni ha conseguido crear la primera organización horizontal en Rusia sin apoyo del Kremlin y esto es muy interesante", subraya Andrei Soldatov, periodista y director de Agentura.ru. El líder opositor, que se ha hecho famoso principalmente por su cruzada contra la corrupción,y estar presente en distintas regiones."Esto es algo nuevo", explica el experto ruso, puesto queNavalni está desmontando el argumento de los círculos del Kremlin de que "los liberales en Rusia viven en las grandes ciudades y no entienden realmente al país".En opinión del analista del CIDOB Nicolás de Pedro, se ha buscado evitar la participación de Navalni en estos comicios "de alcance nacional".En cuanto al resto de candidatos, añade De Pedro, "". Así, cree que el hecho de que Grunidin y Sobchak hayan recibido el visto bueno refleja probablemente "un intento del Kremlin por atraer un número mayor de votantes hacia opciones que no representan ningún desafío real".Porque si hay algo que preocupe a Putin y al complejo sistema de gobierno que ha forjado en torno a sí en estos últimos 18 años es la participación. Toda vez que los sondeos apuntan a una cómoda victoria del presidente, con un respaldo que–en 2012 le votaron el 63,6% de los rusos–,, ya que ello restaría legitimidad a la victoria de Putin.Y eso pese a que el presidente sigue siendo muy popular entre los rusos, algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta queen la continuidad de Putin, subraya a Europa Press Anton Barbashin, el analista y director de Intersection."Aunque muchos entienden que Putin no puede darles una vida mejor,", explica Barbashin. Temen que, si se produce un cambio y se modifica todo el sistema, "no estará garantizado que vayan a estar mejor", añade. Quizá pesa sobre ellos el que en la historia de Rusia "cada revolución, cada gran cambio ha traído consigo un buen puñado de efectos negativos", incide el experto ruso.La afluencia de los votantes rusos a las urnas en las presidenciales se situó en el 34,72% a las 12.00, horas peninsular española, a siete horas del cierre definitivo de las urnas.Cuatro horas antes, la cifra se situó en el 16,55%,