Iván Duque y Gustavo Petro enfrentan sus visiones de la paz en las urnas colombianas

Publicada el 16/06/2018 a las 13:34 Actualizada el 16/06/2018 a las 13:35

El nuevo delfín de Uribe

De guerrillero a político

El voto de los demás

Colombia celebra este domingo la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales que han polarizado por completo al país, pues de su resultado depende el rumbo deliniciado por el Gobierno de Juan Manuel Santos Más deestán convocados a las urnas para elegir al sucesor de Santos, que el próximo 7 de agosto abandonará la Casa de Nariño sin remedio, puesto que la reforma constitucional de 2015 volvió a prohibir la reelección presidencial. Su legado para el país son los acuerdos firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cuatro años de intensasen La Habana. Cerca de 300 páginas que han hecho posible la desaparición de la primera guerrilla del país.La paz le valió el aplauso internacional, materializado en el Nobel . A nivel interno, en cambio, los colombianos se muestranya que después de medio siglo de conflicto armado y ocho millones de víctimas, algunos esperaban una la guerrilla.Este debate ha quedado plasmado en la. La primera vuelta del 27 de mayo decantó a dos candidatos condel proceso de paz:, de la coalicióncreada por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y, representante de laDuque bebe del capital político generado poren la ya histórica campaña para el referéndum sobre el acuerdo de paz. Aquel 2 de octubre de 2016, pese a la ilusión dominante en el resto del mundo, lograron imponer el '' (50,21%), obligando a las partes a buscar una nueva forma de ratificación, aunque desde entonces ha moderado el discurso. Así, el candidato ha reemplazado la proclama de "" por la de "" los puntos más cuestionados, que al mismo tiempo constituyen su esencia: la–"un mecanismo de impunidad"– y la participación política de las FARC.En else sitúa. Como antiguo miembro de la extinta guerrilla del M-19 ha hecho de la paz su seña de identidad. Advierte de que los textos de La Habana son solo "unpara acabar con la guerra" y, por tanto, "hay que seguir construyendo la paz" hasta que quede blindada. "¿Volvemos a la violencia o?", planteó el 27 de mayo.En el tintero ha quedado el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (), la segunda guerrilla de Colombia, que arrancó en febrero de 2017 y. Ambos han prometido mantenerlo para alcanzar la "paz completa" soñada por Santos.Duque es elpara ganar este 17 de junio. Ya lo hizo en la primera vuelta, con un, aunque sin conquistar el umbral del 50% que le habría catapultado directamente a la Casa de Nariño.Nacido en Bogotá hace 41 años, lleva la política en la sangre. Su padre fue gobernador del departamento de Antioquia y ministro de Minas y Energía durante el Gobierno de Belisario Betancur. Él debutó en elcomo asesor de Santos cuando era ministro de Hacienda.Su rasgo definitorio es la economía. Duque ha forjado una exitosa carrera comoque ha desarrollado fuera de Colombia en prestigiosas instituciones como el(CAF) y el(BID), volviendo a Colombia hace tan solo cuatro años para sumarse a, el partido político fundado por Uribe tras su ruptura con Santos. Fue elegido senador, ocupando el escaño situado junto al expresidente, lo que le permitió ganarse su confianza.El apoyo de Uribe es un arma depara Duque. Si bien le dio la victoria en las primarias conservadoras del 11 de marzo, le dibuja como otrosobre el que el expresidente intentaría ejercer laa la que Santos se resistió."Yo seré el presidente y Uribe será el líder de la bancada de Gobierno en el Senado para ayudarnos a sacar adelante nuestra agenda de Gobierno. Ese trabajo en equipo le sirve mucho a Colombia", ha respondido a quienes auguran que será una marioneta.Petro, por su parte, logró colarse en la segunda vuelta con un, un margen más ajustado de lo que esperaba frente al candidato independiente Sergio Fajardo, que sumó un 23% arañando votos desde elpolítico.Su pasado está marcado por la guerrillaen la que comenzó a militar cuando era un adolescente de 17 años. Conocido con el alias de '', por el personaje de Cien años de soledad, asegura que su papel fue, que nunca empuñó un arma. Encarcelado y liberado, participó en el diálogo que llevó a laestrenándose en la "política legal" como miembro de la Asamblea Constituyente que redactó la actualNo obstante, las constantes amenazas contra él y otros ex guerrilleros hicieron que el Gobierno de Ernesto Samper les enviara a misiones diplomáticas en el extranjero. En su caso,Regresó a Colombia enpara retomar su carrera política, destacándose desde entonces como, pero su mayor desafío fue ocupar ladurante tres años accidentados en los que fue cesado y restituido por orden judicial a causa de la crisis de la basura en la capital colombiana.Petro ya intentó ganar la Presidencia en 2010, y entonces no pudo ser. Ahora, en cambio, representa laque ha tenido lacolombiana de llegar al Gobierno. Su principal obstáculo es el cartel de '' que le ha colocado la oposición, aunque él prefiere centrar su discurso en laLas encuestas vaticinan una, con más dede ventaja sobre Petro. La clave será por quién se decidan los votantes de los seis candidatos presidenciales que cayeron en la primera vuelta.Fajardo, a quien ambos se apresuraron a seducir tras el 27 de mayo por el poder que le confiere el tercer puesto, ha optado por dar. En este contexto, Duque y Petro han buscado aliados en otras siglas.Por su parte, Duque compite con el claro, que arrastra a los conservadores díscolos y a la gobernante. No obstante, se le ha resistido el jefe negociador del Ejecutivo en el diálogo de paz con las FARC, Humberto de la Calle.A su vez, Petro cuenta con el espaldarazo de, una tercera parte de la coalición electoral de Fajardo. No ha logrado convencer a otro tercio, la, que también ha dado rienda suelta a sus simpatizantes.El caudal de votos que ha quedado en el aire podría, ya que las encuestas reflejan una horquilla de indecisos que alcanzaría hasta el 10%, manteniendo viva la carrera por la Presidencia de Colombia hasta el último segundo.