Trump considera indultar a su ex jefe de campaña electoral Paul Manafort

Publicada el 23/08/2018 a las 10:31 Actualizada el 23/08/2018 a las 10:43

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que está considerando indultar a su ex jefe de campaña electoral Paul Manafort , que fue declarado, según ha asegurado una periodista de la cadena Fox News que ha entrevistado al mandatario.La periodista de la cadena estadounidense Ainsley Earhardt ha señalado que Trump le ha dicho en una entrevista este miércoles que, ha afirmado Earhardt. La cadena estadounidense ha publicado fragmentos de la entrevista con Trump, pero será emitida en su totalidad este jueves por la mañana. Entre los fragmentos emitidos no hay ninguno en el que Trump diga que consideraría indultar a Manafort.ha sido dde los que estaba acusado. Según ha detallado la cadena estadounidense CNN, un jurado federal de Virginia ha encontrado al ex jefe de la campaña electoral de Trumpen el extranjero.Los diez cargos restantes han sido declarados nulos. La Fiscalía tiene hasta el próximo 29 de agosto para decidir si intenta reactivarlos o se conforma con este fallo. El abogado de la defensa Richard Westlingpara presentar un recurso solicitando la absolución total.Este veredicto, del que aún se debe conocer la pena, supone un varapalo para Trump. El mismo martes, el ex abogado del magnate neoyorquino Michael Cohen se ha entregado al FBI y se ha declarado culpable de cargos similares. Además, el abogado de Cohen ha afirmado queEl mandatario estadounidense se refirió este miércoles ay ha dicho queEl caso Manafort se enmarca en las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller sobre lay los supuestos vínculos entre el Kremlin y la campaña de Trump.