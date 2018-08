Trump cancelará todos los fondos de EEUU para la ONU destinados a los refugiados palestinos

Publicada el 31/08/2018 a las 10:28 Actualizada el 31/08/2018 a las 11:43

El Gobierno deque destina actualmente a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Próximo ( UNRWA ), después de que ya redujese la partida prevista para este año de 350 a 60 millones de dólares, según The Washington Post.La decisión será anunciada en las próximas semanas, en el marco de una reforma más amplia sobre la ayuda exterior que, enLa Administración de Donald Trump, que ha reconocido Jerusalén como capital de Israel, ha emplazado a la agencia a colaborar para reanudar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos.Además,, ya que estima que solo merecen tal catalogaciónla organización. En concreto, se trataría de los supervivientes del éxodo desatado tras la creación del Estado de Israel en 1948.Este giro eliminaría de facto el derecho de"No puedes deshacerte sin más de 5,4 milones de personas (...). Tiene que haber un acuerdo basado en el Derecho Internacional y en las resoluciones de Naciones Unidas", ha esgrimido un portavoz de la UNRWA, Christopher Gunnes, a The Washington Post.hasta el año pasado, valorado en un total de 1.100 millones de dólares. Aunque también proporciona ayuda directa para Cisjordania y la Franja de Gaza, su principal aliado en la región sigue siendo Israel, al que entregaen asistencia militar."El hecho de que un país en particular decida paralizar la financiación no cambia nuestro mandato", solo "significa que tendremos menos dinero para aplicarlo", ha dicho Gunnes. Desde principios de año, la UNRWA ha intentado paliar el desplante de Estados Unidos buscando a otros donantes y ha obtenido 238 millones de dólares adicionales, pero aún