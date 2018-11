Científicos chinos afirman haber creado los primeros bebés modificados genéticamente

Publicada el 26/11/2018 a las 13:50 Actualizada el 26/11/2018 a las 13:51

Investigadores de la, en Shenzhen (China), han afirmado haber creado los, gracias a la técnica de edición de CRISPR, consiguiendo que estén libres del gen CCR5 del gen inmune del VIH en embriones humanos.La investigación, que ha sido recogida por la revista MIT Technology Review y cuyo objetivo era conseguir que los bebés fueran resistente al VIH, la viruela y el cólera, obtuvo aprobación de un comité ético el pasado año, sin embargo la institución China acaba de abrir una investigación al afirmar que desconocía lo ocurrido. El líder de la investigación, el doctor, confirmaba, tras conocerse la noticia, haber editado los genes de las gemelas Lulu y Nana, nacidas a principios de este mes, según ha explicado el genetista en cinco videos publicados en YouTube, donde defiende la ética de su trabajo. "Entiendo que mi trabajo será controvertido, pero creo que las familias necesitan esta tecnología. Y estoy dispuesto a aceptar las críticas por ellos", señala en uno de ellos.El proceso de edición, que él llama, "funcionó de manera segura como estaba previsto" y las niñas están "tan saludables como cualquier otro bebé", afirma en otro de los videos. Lo cierto es que hasta ahora esta técnica solo se había usado, y ya con bastante controversia, para editar los genes de embriones humanos no viables. En un correo electrónico anterior a Reuters, Jiankuien un foro científico esta semana. Su intención era que este estudio pasara "a través del proceso de revisión por pares, y pronto a través de una pre-impresión". Una preimpresión es una publicación de los resultados realizados antes de que la investigación se publique en una revista revisada por pares.Para su aprobación los investigadores defendieron que ", afectando la seguridad y la salud de todos los seres humanos". Tras recordar que, hasta la fecha, no existe un tratamiento efectivo o técnica clínica para curar completamente el sida, y que se está lejos de alcanzar los objetivos de prevención de VIH de la(OMS), defienden el uso de usar nuevas herramientas para su erradicación.El ensayo clínico se basó inicialmente en la investigación preclínica de líneas celulares, modelos animales y embriones de desechos humanos. Reclutóe informó a los voluntarios —que fueron al menos 20— sobre los riesgos y beneficios a través de un consentimiento informado suficiente. El diseño del estudio se presentó al comité de ética del hospital para su discusión y aprobación. Los pacientes reclutados eran parejas casadas de la República Popular China con seropositividad al VIH, de 22 a 38 años de edad; en el caso de los hombres debían de estar estables y no detectar una carga viral de menos de 75 copias/ml y recuentos de CD4 mayores a 250, al menos en los últimos 12 meses con antecedentes de terapia antirretroviral continua.Según informa la revista, la investigación de He Jiankuise era desconocida a la espera de su presentación en la conferencia internacional sobre edición de genes que comienza este martes, asimismo recuerdan queya que no proporcionó ninguna documentación escrita de su investigación. En una entrevista telefónica anterior y correos electrónicos con Reuters, el investigador afirmaba que su objetivo era otorgar a los bebés editados la. Dijo que comenzó su trabajo en la segunda mitad de 2017 e inscribió a ocho parejas. Todos los padres potenciales involucrados eran VIH-positivos. Cinco eligieron implantar embriones, incluidos los padres de las gemelas, identificados solo por los seudónimos de Mark y Grace.CRISPR-Cas9 es una tecnología que, generando soluciones genéticas para combatir la enfermedad. Sin embargo, existe una gran preocupación en el mundo científico sobre su seguridad y ética. "Si es verdad, este experimento es monstruoso", ha señalado, director del Centro de Ética Práctica de Oxford Uehiro en la Universidad de Oxford. "Estos bebés sanos están siendo utilizados como conejillos de indias genéticos. Esto es la ruleta rusa genética", ha añadido.SE HA ABIERTO UNA INVESTIGACIÓNUna universidad china ha informado de que. La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, dijo que no había tenido conocimiento del proyecto de investigación y que el académico estaba sin sueldo desde febrero. El trabajo es una, han señalado, al tiempo que han notificado que se formará un comité independiente de expertos para investigar. "La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur requiere estrictamente que la investigación científica se ajuste a las leyes y regulaciones nacionales y que respete y cumpla con las normas y ética académica internacional", han señalado.