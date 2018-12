Alta tensión en el Consejo Europeo: May abronca a Juncker por llamarle "nebulosa"

Publicada el 14/12/2018 a las 16:56 Actualizada el 14/12/2018 a las 17:10

La primera ministra británica,, ha mantenido una charla "enérgica" con el presidente de la Comisión Europea,, al que ha reprochado su forma de describir las dificultades del Brexit, en un tenso encuentro tras el cual la premier ha asegurado que obtendrá más garantías del los líderes de la UE para salvar el acuerdo de divorcio en el Parlamento británico."Hay trabajo por hacer, pero está claro que podemos", ha asegurado May en una rueda de prensa al término de la segunda jornada del Consejo europeo que se celebra en Bruselas. "Mis discusiones con los colegas hoy han mostrado que otras aclaraciones y discusiones, tras las conclusiones del Consejo, son, de hecho, posibles", ha añadido, en una versión que contradice lo dicho por el bloque en cuanto a que las garantías "políticas" que le han dado en esta cita cierran el proceso y no habrá más aclaraciones de naturaleza jurídica.La primera ministra mantiene que hay un calendario claro que le obligará a someter el Tratado de Retirada al voto del Parlamento británico "", por lo que ella y el resto de gobiernos europeos trabajarán de manera "expeditiva en los próximos días" para concluir lo que los diputados "necesitan".En cuanto a la polémica con Juncker, la premier ha reconocido una discusión "enérgica", pero leal considerar que es un tipo de conversación habitual "cuando se tiene una relación de trabajo"."El resultado de esto ha sido la claridad de que cuando dijo esta frase en particular se refería al nivel general del debate (en Reino Unido)", ha zanjado la mandataria británica.May se refería al momento en que ha llegado a la sala de reuniones en donde los 28 han mantenido sus sesión de trabajo, cuando ella se ha dirigido a donde estaba Juncker instalado, solo, y le ha reprochado con gesto muy serio que la llamara "" en la rueda de prensa de la noche del jueves.Juncker ha negado en ese momento que usara esa expresión para definir a la primera ministra, pero la discusión ha continuado de manera tensa hasta que se ha acercado el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, para interrumpir la conversación y calmar la situación.Fuentes próximas a Juncker consultadas por Europa Press han considerado el asunto resuelto tras la conversación con May que ha servido para, al tiempo que han achacado lo sucedido a que "".En realidad, Juncker dijo durante la conferencia de prensa que "el debate (en Reino Unido) era" y que le gustaría tener algunas aclaraciones. Antes había destacado el "combate virtuoso y valiente" emprendido por May en Londres, aunque lamentó que los resultados "no estén ahí".