Trump ordena la retirada de cerca de 7.000 militares de Afganistán, según 'The New York Times'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha ordenado al Ejército que empiece laen los próximos meses, según fuentes oficiales citadas por el diario estadounidense The New York Times La decisión sobre el repliegue --que afectaría a cerca de la mitad de las tropas presentes sobre el terreno en el país centroasiático-- ha sido adoptada al hilo del anuncio de Trump deLa noticia ha salido a la luz horas después de que el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, anunciara quecon el mandatario. Mattis abandonará la Administración en febrero.Fuentes oficiales afganas citadas por el diario han manifestado que el Gobierno estadounidense no había dadosobre la posibilidad de una retirada de tropas.Por su parte, una de las fuentes estadounidenses ha argumentado que la decisión tendría como objetivo que Kabul sea, si bien existe el temor de que no puedan hacer frente al empuje de los talibán, que han incrementado sus ofensivas en los últimos meses.Trump ha defendido desde hace tiempo la retirada de las tropas de Afganistán, si bien finalmente en 2017 se comprometió a desplegara recomendación de Mattis.La noticia ha sido publicada un día después de que el enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Jalilzad, afirmara que los talibán han aceptado queal conflicto y que se debe optar por una vía política para acabar con la guerra.Jalilzad, que encabeza los esfuerzos de Washington para lograr un, ha participado esta semana en una serie de reuniones con una delegación de los insurgentes en la ciudad emiratí de Abú Dhabi."Los talibán han dicho que no hay una solución militar, que no pueden derrotarnos", dijo. Así, agregó que los talibán han defendido que "primero deben sentarse con Estados Unidos y luego con el Gobierno afgano para".En este sentido, señaló que consideraque los talibán no quisieran reunirse con la delegación del Gobierno afgano que se desplazó a Emiratos Árabes Unidos (EAU)."Los países que estuvieron presentes dijeron que esta postura de los talibán era muy negativa y se plantearon dudas sobre si los talibán", apuntó, en una entrevista a la cadena de televisión local Tolo TV.Asimismo, resaltó que la posibilidad de volver a un Emirato Islámico en Afganistán en caso de un acuerdo de paz con los talibán. "Me sorprendería si alguien pensara que ese sistema volverá", añadió.Jalilzad apuntó además que el Gobierno de Donald Trump ha prometido a los estadounidenses que la guerra en Afganistán terminará, pero ha incidido que, de continuar, Washington estaráPor el momento, Washington no ha dado más detalles sobre el encuentro, pero los talibán han aclarado en un comunicado que han hablado sobreen Afganistán sin abordar un alto el fuego, la celebración de elecciones o la creación de un gobierno interino, informan los medios afganos.Asimismo, los talibán también han pedido que se ponga fin a losy que se dé un trato humano a los prisioneros y se lleve a cabo un intercambio.