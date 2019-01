Trump arenga a la nación para que apoye su muro: "¿Cuánta sangre norteamericana tiene que ser derramada para que el Congreso haga su trabajo?"

Publicada el 09/01/2019 a las 09:08 Actualizada el 09/01/2019 a las 09:54

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha asegurado que la situación en la frontera del sur del país es una "creciente crisis humanitaria y de seguridad" que pone"Todos los estadounidenses se ven afectados por la", ha indicado Trump durante su primer discurso televisado desde el Despacho Oval, añadiendo que "reduce los empleos y los salarios". "No tenemos espacio para retenerles y no tenemos forma de trasladarles de inmediato a su país", ha aseverado.El mandatario ha recalcado que el cierre del Gobierno permanece debido a los demócratas, que se han negado a brindar apoyo para uny con quienes se reunirá este miércoles para reanudar las conversaciones."¿Cuánta sangre norteamericana tiene que serpara que el Congreso haga su trabajo?", ha preguntado el presidente estadounidense, en una clara alusión a la negativa de los demócratas. Para a continuación, recalcar que "el Gobierno permanece cerrado por una razón y solo una: los demócratas no aprueban la financiación de la seguridad fronteriza".El magnate no ha declarado el asunto como unay ha indicado que el muro se pagará de forma indirecta con el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México.El presidente estadounidense también ha destacado laa la que se enfrentan los migrantes en su viaje para llegar a Estados Unidos.son agredidas sexualmente en el peligroso viaje a través de México. Las mujeres y los niños son las mayores víctimas. Esta es la trágica realidad de la inmigración ilegal en nuestra frontera", ha subrayado.Además, Trump ha asegurado que la frontera es uny que "este año morirán más estadounidenses por drogas que en toda la guerra de Vietnam".Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha recalcado que el Gobierno debemientras continúan las conversaciones sobre la seguridad fronteriza.