La UE suspende todas las operaciones del Boeing 737 MAX en Europa

Publicada el 12/03/2019 a las 18:52 Actualizada el 12/03/2019 a las 20:46

No hay aerolíneas españolas que operen con este modelo

La investigación sigue su curso

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) ha anunciado este martes que "suspende todas las operaciones de vuelo" de todos los aviones Boeing modelo 737-8 MAX y 737-9 MAX en Europa, como medida de "precaución"del siniestro de un aparato de Ethiopian Airlines, informa Europa Press.La medida se aplicará desde esta tarde ypaíses cuyas rutas tenga salida o destino en un aeropuerto de la Unión Europea.El accidente aéreo del pasado domingo cerca de Adís Abeba, que, hizo saltar las alarmas al ser el segundo siniestro en poco tiempo que sufre el modelo suspendido.Desde entonces,, entre ellos Francia, Italia, Austria y Países Bajos, pero la decisión de la EASA armoniza la respuesta europea.En España no hay aerolíneas nacionales que operen vuelos con este modelo de Boeing, aunquetiene pendientepero compañías de otros países podían volar con ellos. La low cost irlandesa, la mayor compañía de bajo coste de Europa por pasajeros,aún pero prevé recibir uno en abril, otras dos unidades en mayo y dos más en junio., cuenta con 18 unidades del 737 MAX y ha encargado 92 más, la medida no afecta al modelo 737-800. En febrero acordó con Boeing el aplazamiento de la entrega de doce aviones 737 MAX de 2020 hasta 2023 y 2024.de la familia 737 MAX para renovar su flota hasta 2023 y cuenta actualmente con 14 aeronaves aunque también ha decidido inmovilizar sus aviones de este modelo.La agencia europea está "analizando continuamente los datos, a medida que están disponibles", pero considera que esdel accidente , ha avisado en su comunicado, puesto que la investigación "sigue en curso".El caso está, con el apoyo de expertos estadounidenses, ya que el. La agencia europea también ha ofrecido su asistencia. El accidente aéreo del pasado domingo cerca de Adís Abeba, que dejó 157 fallecidos, hizo saltar las alarmas al ser el segundo siniestro en poco tiempo que sufre el modelo suspendido, lo que ha llevado a al menos una docena de países y unas 25 aerolíneas a dejar sus aparatos de este modeloPor ahora, no hay restricciones por parte de, el mercado donde vuelan las compañías aéreas que más unidades tienen del 737 MAX:, que cuenta con 31 unidades, o, con 24 aeronaves de este modelo en su flota.