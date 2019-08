Dimite el ministro de Hacienda de Argentina tras los resultados de las elecciones primarias

Publicada el 18/08/2019 a las 13:17 Actualizada el 18/08/2019 a las 13:47

El ex ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Nicolás Dujovne

Elante el presidente, Mauricio Macri , en medio de unadel actual mandatario tras el resultado de las elecciones primarias, en las que el candidato opositor Alberto Fernández se impuso con un 47,27 por ciento de los votos , informa Europa Press."En el día de hoy he decidido presentar mi, que he ejercido desde enero de 2017. Lo hago convencido de que la gestión que lidera necesita una renovación significativa en el área económica. Considero que mi renuncia es coherente con la pertenencia a un Gobierno y espacio político que escucha a la gente, y que actúa en consecuencia", ha precisado Dujovne en una misiva enviada al presidente Macri.En esta misma carta, el exministro de Hacienda ha manifestado que, a lo largo de su gestión, ha trabajado para ", plural y con los equilibrios macroeconómicos necesarios para un desarrollo sustentable".Además ha destacado los logros conseguidos durante su etapa al frente del Ministerio de Hacienda como, por ejemplo,, así como los "impuestos distorsivos en las provincias". Por otra parte, ha lamentado los errores cometidos en este tiempo que, según ha asegurado, "nunca" dudó en reconocer e hizo "todo lo posible por corregirlos".Por último, ha afirmado que para él "ha sido un honor y un orgullo" servir al Gobierno liderado por Mauricio Macri y trabajar para su país. "Espero que nuestro querido país pueda finalmente torcer un rumbo en décadas de fracasos y", ha concluido.El mandatario argentino fue, lo que provocó un derrumbe de los mercados financieros locales, que temen a las regulaciones que podrían seguir a una victoria del centroizquierdista Alberto Fernández en las elecciones de octubre.Con una pobreza y un desempleo crecientes y una recesión que no cede, el desplome que sufrió el peso local esta semana ya empezó a alimentar una inflación que superaba el 55 % anual hasta hace unos días y amenaza con empeorar aún más los indicadores sociales del país.Las primarias del domingo pasado tuvieron un, pero cumplieron la función de un amplio sondeo de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales de octubre. Como el, contra elque es la preferida por los inversores, los activos de Argentina se derrumbaron el lunes.El peso subió un 4,9 % el jueves gracias a la tranquilidad que Macri y Fernández transmitieron el miércoles a los mercados con un diálogo que mantuvieron para limar asperezas, luego de