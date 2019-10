Chile suspende la subida del precio del metro en la capital tras unas protestas que dejan al menos tres muertos

Publicada el 20/10/2019 a las 12:43 Actualizada el 20/10/2019 a las 14:11

He escuchado con humildad la voz de la gente y no tendré miedo a seguir haciéndolo, pq así se construyen las democracias. He decidido suspender el alza del metro, lo q requerirá la rápida aprobación de una ley, hasta q acordemos un sistema q proteja mejor a nuestros compatriotas. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 19, 2019

Estado de emergencia

Toque de queda

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este sábado ladespués de las protestas que han sacudido Santiago, la capital del país, desde principios de esta semana, informa Europa Press. "Vamos a suspender el alza de los billetes de metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a(...) y que son la causa del aumento de las tarifas", ha explicado en una rueda de prensa.Además, el presidente de Chile ha anunciado que ha convocado a los principales poderes del Estado a una reunión para "conocer sus opiniones y también sus propuestas para enfrentar y superar esta difícil situación". Asimismo, ha anunciado unapara escuchar "propuestas para satisfacer mejor las demandas de nuestros compatriotas, como el alto coste de la vida".En este contexto, ha recalcado quecomo la chilena, haciendo referencia a los disturbios en las protestas, que han dejado al menosen el barrio de San Bernardo de Santiago de Chile en el marco de las protestas iniciadas a raíz del alza del precio del metro.Los fallecidos son ", que aparentemente no serían trabajadores del supermercado. Cuando Bomberos llegó, el supermercado lo estaban saqueando", ha afirmado Reyes.Además,. "Tenemos información, por parte de testigos, de que podría haber una cuarta víctima, pero no lo puedo confirmar. Personal de Bomberos está haciendo labores de búsqueda y rescate, de extinción de las llamas", ha señalado el comandante de Bomberos Luis Reyes. Piñera declaró este viernes el estado de emergencia en Santiago de Chile por las protestas. "Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana y contra la propiedad tanto pública como privada (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la región metropolitana", anunció.El presidente de Chile también ha decretado este domingo el estado de excepción constitucional de emergencia en lasEsta medida estará en vigor durante 15 días y podrá prorrogarse por otros 15.De forma paralela, el jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga –designado por Piñera el viernes y que está a cargo del estado de emergencia, ha anunciado este sábado que ha decretado un toque de queda "total" las provincias de Santiago y Chababuco y las comunas de San Bernardo y Puente Alto."Teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes he tomado la decisión dea través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo", ha indicado Iturriaga, según ha recogido La Tercera. Así, ha especificado que, pero ha apuntado que esperan que "la ciudadanía pueda volver a desarrollar sus actividades con normalidad". "Invitamos a toda la ciudadanía a que retorne a sus hogares y que pueda evaluar las medidas que ha dispuesto el gobierno y coopere a resguardar su familia, su integridad y sus propios bienes", ha recalcado.La restricción de libertades "implica que las personas, por razones de salud, emergencia, necesiten movimiento deben solicitar el salvoconducto correspondiente en la comisaría más cercana", ha concluido el jefe de la Defensa Nacional.