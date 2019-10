Vuelve el peronismo a Argentina

Publicada el 28/10/2019 a las 09:11 Actualizada el 28/10/2019 a las 09:48

Fernández pide la liberación de Lula

También hoy cumple años mi amigo @LulaOficial, un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio.



Parabéns pra você, querido Lula. Espero verte pronto. #LulaLivre pic.twitter.com/PiRE931CxS — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2019

Fernández de Kirchner Pide a Macri que facilite la transición

El kirchnerismo vuelve a gobernar Buenos Aires

El candidato kirchnerista, Alberto Fernández, ha ganado lasque han tenido lugar este domingo en Argentina sin necesidad de celebrar una segunda vuelta, derrotando así al actual mandatario, Mauricio Macri El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ha agradecido este domingo a los argentinos que fueron a votar en los comicios presidenciales celebrados en el país y al fallecido exmandatario Néstor Kirchner"Mis primeras palabras son para agradecer al pueblo argentino que volvió a construir una jornada histórica para la democracia y puso uny una nueva lógica", ha señalado Fernández tras conocer los resultados electorales."Vamos a hacer la Argentina que nos merecemos, vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, vamos a hacerlo porque nos lo merecemos. No lo van a hacer, lo vamos a hacer todos", ha destacado.Fernández ha recordado al expresidente Kirchner, quien falleció hace exactamente nueve años, y le ha agradecido por"Creo que las casualidades no existen. Nada es casual", ha afirmado Fernández. "Gracias Néstor donde estés porque vos sembraste. No sería justo que hoy no le reconociera lo que hizo por nosotros", ha aseverado.En su primer discurso tras los resultados de los comicios, Fernández ha agradecido a Roberto Lavagna, quien ha quedado en tercer lugar con un 6,2% de los votos, por llamarleAsimismo, el presidente electo de Argentina ha confirmado quecon el mandatario saliente, Mauricio Macri, quien ha obtenido un 40,5% de los votos. Fernández ha señalado que hablará con Macri sobre "cómo transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es Macri, pero (...) vamos a colaborar". "Lo único que nos preocupa es que los argentinos", ha subrayado.Fernández también ha asegurado que espera que cuando asuma el cargo la oposición "y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas"."Ojalá que ese, ahora lo ejerzan. Ojalá sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita el esfuerzo de todos y el compromiso de todos", ha añadido.El presidente electo argentino también ha aprovechado para recordar que era el cumpleaños del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una, y ha pedido su liberación."Hoy cumple años Lula,. ¡Lula libre!", ha indicado Fernández durante su discurso. Horas antes, el presidente electo argentino ha felicitado a Lula a través de su cuenta en la red social Twitter.Además, Fernández ha felicitado al presidente de Bolivia, Evo Morales , por losque se celebraron en el país la semana pasada.Morales fue declarado este viernes ganador de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con un, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, quedó en segundo lugar con un 36,51% de los sufragios.La legislación electoral boliviana establece la victoria directa en primera vuelta del candidato que logre más del 40% de votos y diez puntos de ventaja frente a su rival, lo que daría la victoria directa a Moralesque exigen la oposición y organismos como la OEA.La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha agradecido este domingo ely ha pedido al presidente saliente, Mauricio Macri, quey "aligere la situación dramática que atraviesan las finanzas del país"."Déjenme felicitar por estaa todo el pueblo de la patria. A todos. A todos los que fueron a ejercer el derecho del voto con sus pensamientos, con sus ideas", ha manifestado la exdirigente argentina, que pasa ahora a ser la vicepresidenta electa del país."Tal vez los jóvenes no lo entiendan demasiado, pero hubo otras épocas, por suerte ya pasadas, en las que esto que hoy es casi natural y lógico. Parte de la historia y de las tragedias de este país se hicieron a partir de esa falta de democracia y por eso hoy nos acompañan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo", ha expresado durante un discurso de celebración transmitido por la cadena Telesur En relación con la fuerte crisis económica que sufre el país, Fernández de Kirchner ha agradecido a "los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos quey tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie".Tras reconocer que la victoria de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires es un "reconocimiento político", ha asegurado que. "Va a tener frente a sí la inmensa tarea y responsabilidad ante unos esfuerzos inimaginables", ha manifestado.Así, ha sostenido que la situación requiere "la ayuda y cooperación de todos los argentinos, lo que votaron y los que no votaron también". Además, ha solicitado a Macri, que permanecerá en el poder hasta el 10 de diciembre, que "cuide el patrimonio del pueblo y la nación porque este hombre que va a asumir el cargo"."Quiero pedirle a todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes, que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estosque tanto dolor han causado", ha subrayado."Hoy, una vez más, habló el pueblo argentino y el pueblo de la provincia de Buenos Aires", ha señalado Kicillof durante su discurso tras los resultados de los comicios. "Ganó. Lo que ganó fue todo ese esfuerzo que se hizo a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires", ha añadido, según ha recogido el diario La Nación Kicillof ha aprovechado para criticar lay ha asegurado que tras cuatro años, la situación económica "es de tierra arrasada"."Cualquier lectura de los números habla de que en cuatro años va a haber unadel nivel de actividad, producción y producto interior bruto. Es un retroceso del 10% en solo cuatro años", ha manifestado el exministro, quien ha pedido al Gobierno de Mauricio Macri, quien dejará el cargo el próximo 10 de diciembre, "cuide lo que descuidaron estos años".Por su parte, Vidal ha reconocido su derrota y ha felicitado a Kicillof por su victoria en las elecciones. "Siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses, con los que nos eligen y con los que no, y en los próximos días espero empezar unacomo corresponde en mi conjunto"."Voy a seguir al lado de ustedes, las urnas no matan los sueños, en todo caso nos dicen que, que tenemos que mejorar. No matan lo que creemos, lo que pensamos", ha recalcado.Vidal también ha agradecido a "todos los que hacen que Juntos por el Cambio hoy siga haciendo una" y ha afirmado que "hoy Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y vuelva para juntos dar las peleas que haga falta".