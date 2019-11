Evo Morales anuncia la convocatoria de nuevas elecciones y la renovación del Tribunal Supremo Electoral

Publicada el 10/11/2019 a las 12:04 Actualizada el 10/11/2019 a las 13:02

Toma de medios de comunicación y agresiones a periodistas

#COMUNICADO | Denuncia de toma de medios de comunicación y agresión a periodistas pic.twitter.com/WruRSVmfcR — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 10 de noviembre de 2019

Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 9 de noviembre de 2019

Manifestantes queman las casas de la hermana de Morales y los gobernadores de Oruro y Chuquisaca

Desde el municipio de San Lucas del departamento de chuquisaca, quiero denunciar a la Comunidad Internacional que mi inmueble sufre un atentado en este momento, sin importar qué en él se encuentren niños, mujeres e inquilinos que simplemente habitan en el. Queremos paz! pic.twitter.com/inkeidjZZR — Esteban Urquizu (@EstebanUrquizuC) 9 de noviembre de 2019

Denunciamos y condenamos ante la comunidad internacional y pueblo boliviano que el plan de golpe fascista ejecuta actos violentos con grupos irregulares que incendiaron la casa de gobernadores de Chuquisaca y Oruro y de mi hermana en esa ciudad. Preservemos la paz y la democracia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 de noviembre de 2019

Ataque al sindicato CSUTCB

En mi condición de afiliado a la CSUTCB, organización matriz del movimiento indígena originario campesino del Pacto de Unidad, denuncio el ataque cobarde y salvaje a la radio de esa confederación. Al estilo de las dictaduras militares, los golpistas atacan sedes sindicales. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 9 de noviembre de 2019

Bolivia Dice No rechaza el diálogo planteado por Morales y el PDC se muestra dispuesto con condiciones

No asistiré a la reunión convocada por Evo Morales.

Esta mañana fui claro. Este es el tiempo y la hora de la ciudadanía, que nos dio el ejemplo de unidad, no es el momento de los partidos políticos ni de ningún cálculo personal. — Rubén Costas (@RubenCostasA) 9 de noviembre de 2019

Evo Morales debe viabilizar una salida institucional, pacífica y democrática que permita nuevas elecciones con un nuevo tribunal y plazos acortados para que Bolivia restablezca su democracia y restaure su paz social. — Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) 9 de noviembre de 2019

El presidente de Bolivia, Evo Morales , ha anunciado este domingo quey que(TSE) tras el dictamen preliminar desfavorable de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios del pasado 20 de octubre, informa Europa Press."He decidido", ha anunciado Morales en una comparecencia pública retransmitida por la televisión pública boliviana. "Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos", ha explicado. Además, Morales ha defendidoy movilizaciones de la oposición contra las últimas elecciones. "Todos tenemos la obligación de pacificar Bolivia", ha remachado. "Hago una convocatoria de respeto a la vida, respeto a propiedades privadas, respeto a las autoridades, respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo boliviano y no estar enfrentados para hacer daño", ha añadido.Asimismo, indicó que en las próximas horas la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para renovar la totalidad de vocales del TSE, conforme exigía la oposición.Las protestas en Boliviacelebradas el pasado 20 de octubre por la suspensión repentina de la transmisión de los resultados oficiales justo cuando obligaban a una segunda vuelta entre Morales y el principal líder opositor, Carlos Mesa.Cuando se retomó, casi 24 horas después, concedían la victoria en primera vuelta a Morales , por lo que. Ambos llamaron a la movilización de los suyos, lo que ha derivado en disturbios. Al menos dos personas han muerto y más deen estas dos semanas.En este contexto, Morales había accedido a que la OEA, apoyada por países como España, México o Perú, realizara una auditoría electoral de carácter vinculante.porque dice que es fruto de un acuerdo unilateral entre el Gobierno y el bloque hemisférico sin tener en cuenta a la oposición.Este domingo finalmente se ha publicado el informe preliminar de la misión de la OEA que denuncia gravesy señala como "improbable" que Morales obtuviera el 10% de votos de ventaja necesario para evitar una segunda vuelta contra Mesa.Elha denunciado este domingo laestatales y privados y lapor parte de "grupos radicales". "Bolivia denuncia que (...) grupos radicales encabezados por dirigentes cívicos, con el apoyo de dirigentes de partidos políticos de oposición, han promovido movilizaciones en las proximidades de los medios de comunicación estatales y privados, agrediendo a los trabajadores y periodistas, a la vez de forzarles a desalojar sus instalaciones, procediendo al cierre de transmisión", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Bolivia en un comunicado difundido en Twitter.A juicio del Gobierno, "esta es unade los trabajadores de medios de comunicación, unay al derecho a la comunicación y a los principios básicos del Estado de Derecho", lo que constituye una muestra "inconfundible" de que hay un golpe de Estado en marcha contra el presidente del país, Evo Morales.Medios locales han informado de que decenas de, situado en la ciudad de El Alto. Sin embargo, ely ha desmentido su implicación en el mismo, según la agencia boliviana de noticias ABI.Previamente, grupos de manifestantes que exigen la dimisión de Morales, ambos medios estatales, y han intentado que dejen de transmitir información. "Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo", ha denunciado Morales en su cuenta de Twitter. "Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura", ha zanjado".Además, otro grupo de personas ha atacado la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ataque que Morales ha tachado de "cobarde" y "salvaje". Según ABI, "grupos de choque de la oposición" han tomado este sábado las instalaciones de la CSUTCB y han atado al director de la Radio Comunidad, José Aramayo, a un poste.Por último, el Ministerio de Exteriores de Bolivia también ha hecho hincapié en que las "manifestaciones violentas" contra medios de comunicación se alejan del llamamiento que el presidente boliviano ha hecho este sábado paracon el objetivo de "pacificar Bolivia".Un grupo de manifestantes que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, ha, y las de los, Víctor Hugo Vásquez y Esteban Urquizu, respectivamente.En cuanto a la vivienda de Morales, en construcción, un grupo ha sacado las herramientas y el material de obra de la misma para, posteriormente, quemar la infraestructura, ha informado la agencia de noticias boliviana ABI.Por su parte, Los Tiempos ha informado de que, pero su familia ha sido evacuada antes de que se produjera el suceso. Por último, Urquizu ha denunciado en su cuenta de Twitter que su inmueble ha sufrido "un atentado (...) sin importar que en él se encuentren niños, mujeres e inquilinos que simplemente habitan en él". "¡Queremos paz!", ha reclamado.Morales ha denunciado y condenado sendos ataques en su cuenta de Twitter. "Denunciamos y condenamos ante la comunidad internacional y pueblo boliviano que el plan de golpe fascista ejecuta actos violentos con grupos irregulares que incendiaron la casa de los gobernadores de Chuquisaca y Oruro y de mi hermana en esa ciudad", ha expresado el mandatario. "Preservemos la paz y la democracia", ha insistido.De forma paralela, Morales ha denunciado este sábado un ataque contra las instalaciones de la(CSUTCB) en La Paz, y lo ha tachado de "cobarde" y "salvaje"."En mi condición de afiliado a la CSUTCB, organización matriz del movimiento indígena originario campesino del Pacto de Unidad, denuncio el ataque cobarde y salvaje a la radio de esa confederación", ha escrito el mandatario en Twitter. "Al estilo de las dictaduras militares, los golpistas atacan sedes sindicales", ha insistido.Según ABI, "grupos de choque de la oposición" han tomado este sábado las instalaciones de la CSUTCB y han atado al director de la Radio Comunidad, José Aramayo, a un poste.El partidohaplanteado por el presidente del país, Evo Morales, para "pacificar Bolivia", mientras que, pero con condiciones.Morales ha emplazado a los cuatro partidos con representación parlamentaria a participar en una mesa de diálogo en el marco de las protestas que se suceden en Bolivia desde las elecciones del pasado 20 de octubre. Los partidos convocados son el, de Morales,, la alianzay el. El candidato de CC y principal líder opositor boliviano, Carlos Mesa, ya ha declinado participar en el diálogo, aduciendo que no tiene "nada" que negociar con Morales ni su Gobierno."No asistiré a la reunión convocada por Evo Morales", ha indicado uno de los líderes de la alianza 21F,, en su cuenta de Twitter. "Esta mañana fui claro. Es el tiempo y la hora de la ciudadanía, que nos dio el ejemplo de unidad, no es el momento de los partidos políticos ni de ningún cálculo personal", ha zanjado.Por su parte, el otro líder de Bolivia Dice No,, se ha expresado en la misma línea que su socio y ha recalcado que "este no es un problema sólo entre partidos políticos o candidatos". "No se puede ignorar a una ciudadanía movilizada que rechaza el fraude y demanda nuevas elecciones", ha apostillado Ortiz en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, al tiempo que ha criticado que "no se puede llamar al mismo tiempo a la confrontación y al diálogo". "desde que provocó el enfrentamiento entre bolivianos", ha continuado. "Evo Morales debe viabilizar una salida institucional, pacífica y democrática que permita nuevas elecciones con un nuevo tribunal y plazos acortados para que Bolivia restablezca su democracia y restaure su paz social", ha remachado.En referencia al Partido Demócrata Cristiano, su candidato presidencial, Chi Hyun Chung, se ha mostrado dispuesto a participar, pero ha condicionado su presencia a la asistencia de "los Comités Cívicos, los partidos opositores y los constitucionalistas", ha aclarado en un mensaje en Twitter. Asimismo, para asistir al diálogo, ha reclamado que se presentepara celebrar unas nuevas elecciones.