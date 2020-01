EEUU reivindica la muerte en Irak del general iraní Soleimani "para proteger al personal estadounidense"

Publicada el 03/01/2020 a las 09:06 Actualizada el 03/01/2020 a las 10:37

At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a US-designated Foreign Terrorist Organization. — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2020

Jamenei amenaza con una "dura venganza"

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Los líderes demócratas advierten de una posible nueva guerra

Trump's dangerous escalation brings us closer to another disastrous war in the Middle East that could cost countless lives and trillions more dollars.



Trump promised to end endless wars, but this action puts us on the path to another one. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 3, 2020

"Agresión contra Irak"

Hezbolá promete castigar a los "asesinos"

Situación agravada

Estados Unidos ha reivindicado este viernes la muerte del general iraní Qassen Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un ataque en el aeropuerto de Bagdad. El Pentágono, que ha especificado que, ha explicado en un comunicado que Soleimani "estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos estadounidenses en Irak y en toda la región", según informa Europa Press.Washington se ha referido así a las manifestaciones que han tenido lugar en la Embajada de Estados Unidos el martes y el miércoles, motivadas por loscontra la milicia Kataib Hezbolá. Según el comunicado, "Soleimani aprobó los ataques a la Embajada de Estados Unidos".Asimismo,ha insistido en que el objetivo del ataque era. "Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo", ha concluido el Pentágono.Junto a Soleimani ha muerto els mayoritariamente chiíes iraquíes Unidades de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis.Así lo ha confirmado un portavoz de la milicia, conocida en árabe como Al Hashd al Shaabi, según ha informado la cadena de televisión Al Arabiya, que ha agregado que, cuatro de nacionalidad iraquí y tres de nacionalidad libanesa.El portavoz, identificado por la cadena de televisión como Ahmed al Asadi,del ataque. Previamente, el mismo medio ha confirmado que las Unidades de Movilización Popular han anunciado también, Muhamad al Jabri, en el mismo ataque.Horas antes, el Centro de Información de Seguridad de Irak ha comunicado quecerca del aeropuerto de, que ha sido cerrado. También se ha interrumpido la circulación aérea en la capital iraquí.El comunicado de las autoridades iraquíes, acompañado de varias fotografías, ha agregado quey han provocado el incendio de dos vehículos.Por su parte, la cadena de televisión Al Sumaria ha informado de quey que entre las personas heridas hay dos soldados. Además, ha indicado que "uno de los misiles ha caído cerca de un edificio".El líder supremo de Irán, el ayatolápor la muerte del general iraní Qassen Soleimani. "Una dura venganza está esperando a los criminales que tienen las manos manchadas con su sangre (la de Soleimani) y con la de otros mártires del incidente", ha advertido Jamenei en una declaración retransmitida por la televisión estatal iraní, IRIB.Por su parte, el, Mohamad Javad Zarif, ha tildado el ataque estadounidense deporque, según ha dicho, Soleimani dirigía "la fuerza más efectiva que lucha contra Estado Islámico, el Frente al Nusra y Al Qaeda"., ha zanjado mediante su cuenta de Twitter, donde también ha calificado el suceso de "terrorismo internacional".Además, el excomandante militar iraní Mohsén Rezaí ha asegurado en la misma red social quede Washington.Los principales, incluidos los candidatos a llegar a la Casa Blanca, han criticado este viernes la decisión del presidente, Donald Trump, de matar al general iraní Qasem Soleimani, advirtiendo de que con ellopara Estados Unidos.La presidenta de la Cámara de Representantes,, ha denunciado en un comunicado que la operación en la que han muerto en el aeropuerto de Bagdad el general Soleimani y el del 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abu Mahdi al Muhandis,La principal líder demócrata en el Congreso ha sostenido que. "El ataque aéreo de esta noche amenaza con provocar una escalada de violencia peligrosa", ha advertido, subrayando que "Estados Unidos, y el mundo, no pueden permitirse que las tensiones aumenten hasta el punto de no retorno".Por su parte, elha afirmado que. "Podríamos estar al borde de un gran conflicto en Oriente Próximo", ha señalado en un comunicado el por ahora favorito para ser el candidato demócrata en las elecciones de noviembre.A su vez, el senadorha destacado que "la peligrosa escalada de Trump" acerca a Estados Unidos a "que podría costar incontables vidas y billones de dólares". "Trump prometió acabar las guerras interminables, pero esta acción nos pone en camino hacia otra", ha escrito en su Twitter.Por esta misma vía se ha pronunciado la senadora, que ha afirmado que aunque Soleimani es responsable de la muerte de estadounidenses, "este gesto imprudentey aumenta la probabilidad de más muertos y un nuevo conflicto en Oriente Próximo". "Nuestra prioridad debe ser", ha defendido.El, Adel Abdul Mahdi, ha condenado este viernes el ataque estadounidense en el que han muerto el general iraní Qasem Soleimani y el 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis, denunciando quecontra el país por parte de un país aliado."Los dos mártires eran", ha resaltado Abdul Mahdi en un comunicado recogido por la agencia oficial NINA. Según él, "el asesinato de un líder militar iraquí que ocupa un cargo oficial, igual que realizar operaciones de liquidación contra dirigentes iraquíes o de otro país hermano en suelo iraquí".El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha condenado este viernes la muerte del general Soleimani y. En palabras de Nasralá, Soleimani "actuó hasta los últimos instantes de su vida para hacer triunfar a Irak y su pueblo y liberarlo del terrorismo"."Nosotros seguiremos su camino. Actuaremos día y noche para alcanzar sus objetivos.y las victorias de la resistencia aumentarán con la bendición de su sangre", ha afirmado el líder de Hezbolá, según informa el diario libanés L'Orient-Le Jour . En este sentido, ha dejado claro que "(...) será la responsabilidad y la labor de toda la resistencia y los combatientes en todo el mundo", en referencia tanto a Hezbolá como a sus aliados.La situación ense ha agravado tras las manifestaciones que han tenido lugar en lael martes y el miércoles, que forzaron a las fuerzas de seguridad a emplear gases lacrimógenos para dispersarlas, mientras la multitud coreaba. Algunas zonas de las instalaciones fueron incendiadas y algunos manifestantes intentaron escalar el muro del recinto.En este contexto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, advirtió el miércoles de quepara proteger a las fuerzas estadounidenses".Las protestas se desarrollaron en respuesta a los bombardeos estadounidenses en Irak y Siria contra la milicia Kataib Hezbolá,la semana pasada en un ataque.