Reino Unido ya no forma parte de la UE: miles de personas celebran en Londres el 'Brexit'

Publicada el 01/02/2020 a las 12:22 Actualizada el 01/02/2020 a las 12:54

Poco después de la medianoche de este viernes, miles de personas han salido a la calle en el centro de Londres ondeando la bandera británica, conocida como la Union Jack, para celebrar la salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea, informa Europa Press.

En la plaza del Parlamento, a poca distancia de Downing Street, donde se ha llevado a cabo la cuenta atrás del Brexit, fervientes defensores de la salida del bloque comunitario se han congregado para vivir lo que consideran un "día histórico". La multitud allí presente ha podido ver un vídeo de la breve historia de Reino Unido como Estado miembro, en el que han aparecido figuras relevantes de la política británica, como los ex primeros ministros Theresa May y Tony Blair, a los que han vitoreado y abucheado, respectivamente.

El euroescéptico y líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha dado un discurso que ha servido de pistoletazo de salida de una marcha que recorrerá la capital del país y que servirá, a su vez, de señal de aprobación al primer ministro, Boris Johnson, y su Gobierno. "Esto marca un punto de no retorno. Una vez que nos hayamos ido ya no podremos volver", ha aseverado Farage, que ha expresado que cree que Reino Unido está sentando un precedente para el resto de Europa. Así, ha destacado que espera que Reino Unido "no reciba nunca más órdenes de Bruselas" y haga negocios con "una Europa de naciones soberanas e iguales", según ha informado la cadena de televisión BBC.

Con una moneda de 50 peniques en la mano ha afirmado que incluso Tony Blair ha aceptado que la batalla ha terminado y que Reino Unido no se unirá a la UE. "El hecho es que la guerra ha terminado. Hemos ganado... Dejad que lo celebremos como nunca antes", ha manifestado ante los partidarios del Brexit, que han comenzado a cantar el Good Save The Queen. "Ya está", ha afirmado con alivio una mujer mientras el grupo ha comenzado a dirigirse hacia la estación de metro de Westminster. "¡Nos hemos ido!", ha expresado otro manifestante. Su visión ha chocado drásticamente con la de aquellos que se han mostrado a favor de permanecer en el bloque comunitario. "Siento que voy a vomitar", ha señalado un transeúnte.

El alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, ha expresado que se siente "descorazonado" y ha sostenido que más de un millón es de ciudadanos europeos viven y trabajan en la capital. "Estoy muy triste. Nuestros vecinos europeos no son gente de la que tengamos que preocuparnos o de la que tengamos que sospechar. Son nuestros amigos, los ciudadanos europeos son londinenses", ha lamentado. Khan ha alertado así al Gobierno de que Londres deberá ser una prioridad en cualquier negociación que tenga lugar de cara al futuro. "Si le va mal a Londres, el país sufre", ha advertido.

El edil no ha sido el único en manifestar su descontento. Un grupo de personas ha acudido a la plaza del Parlamento para manifestar su rechazo. Sin embargo, agentes de la Policía Metropolitana de Londres han impedido su entrada. Uno de los policías ha explicado que el grupo ha sido rápidamente dispersado pero que, poco después, los agentes han sido solicitados en otra zona de la plaza cuando el mismo grupo ha tratado de nuevo de frustrar la marcha.

En el condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, se ha llevado a cabo una vigilia para expresar "la tristeza de todos aquellos que han estado luchando durante los últimos tres años para detener la salida de Reino Unido de la UE", tal y como ha subrayado Susie Courtault, organizadora del evento.

Johnson, a una hora del Brexit: "Esto no es un final, es un comienzo para Reino Unido"

El primer ministro británico ha subrayado este viernes a tan solo una hora de que se haga efectiva la salida de Reino Unido de la Unión Europea que el Brexit "no es un final sino tan solo un comienzo para Reino Unido". En un discurso retransmitido a través de su cuenta de Facebook, Johnson ha dibujado un paralelismo entre la situación en Reino Unido y una obra de teatro, donde "el telón se levanta y empieza un nuevo acto de esta, nuestra gran obra nacional".

Así, se ha mostrado comprensivo con aquellos que tienen esta noche un "sentimiento de ansiedad y pérdida", pero ha recalcado que su deber, así como el del Gobierno británico, es el de "unir al país y llevarlo hacia delante". "En parte se trata de utilizar estos nuevos poderes, esta soberanía reconquistada, para hacer realidad los cambios que el pueblo ha exigido mediante el voto", ha manifestado antes de referirse "al control de la migración, la creación de puertos libres, la liberación de la industria pesquera, la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales o, simplemente, el cumplimiento de las leyes en beneficio de los británicos". "Creo que esto es lo democrático y lo correcto", ha manifestado. Johnson ha lamentado así que la UE, a pesar de su "fuerza" y sus "admirables cualidades", haya evolucionado durante los últimos 50 años en una dirección que "ya no encaja" con Reino Unido.

Johnson, que ha afirmado que dicha valoración ha sido secundada por el pueblo en las urnas "no una vez sino dos" ha hecho hincapié en que "no se trata de un enredo legal". "Es potencialmente un momento de cambio y renovación nacional. Es el amanecer de una nueva era en la que ya no aceptamos que las oportunidades de tú vida o tu familia dependan de la zona del país en la que hayas crecido", ha incidido. En este sentido, ha aclarado que "este es el momento en que realmente Reino Unido comienza a unirse y mejorar, a derrotar al crimen y transformar el sistema sanitario". "Con la mejor educación, una tecnología soberbia y el mayor impulso de la infraestructura desde la época victoriana, extenderemos la esperanza y las oportunidades a todos los rincones de Reino Unido", ha explicado.

El dirigente ha apostado que, "en caso de hacer todo esto de la forma adecuada, el país verá crecer su confianza no solo en el interior sino también en el exterior". "Redescubriremos músculos que no hemos usado durante décadas", ha apostillado.

Respecto a la relación con Bruselas, ha matizado que espera que ésta se base en una "cooperación amistosa" entre un Reino Unido "enérgico, que es a la vez un gran poder europeo con ambiciones verdaderamente globales". "Sé que podemos convertir esta oportunidad en un éxito increíble", ha garantizado.

Asimismo, Johnson ha elogiado el trabajo realizado por el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, una tarea que ya no realizará más al producirse finalmente la salida del país de la Unión Europea. El propio Ministerio ha confirmado a través de su página web el cese de su tarea. "En el día en el que Reino Unido abandona la Unión Europea, pueden estar especialmente orgullosos de que hemos cumplido con nuestra promesa hecha a los británicos para llevar a cabo el Brexit", ha expresado Johnson. "Vuestro trabajo y el de vuestro Ministerio ha sido absolutamente crucial para garantizar la salida de la Unión Europea con un gran nuevo acuerdo y para que estemos en esta posición tan fuerte en las negociaciones sobre nuestra relación futura", ha añadido el primer ministro británico.

La UE asegura que Reino Unido seguirá siendo un "socio clave" para cooperar

El Alto Representante de la Unión Europea (UE) en Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este sábado que Reino Unido seguirá siendo un "socio clave" para seguir cooperando y ha mantenido que aunque "lamenta" la decisión, la respeta "profundamente", después de que el país haya salido definitivamente de la UE.

Borrell ha afirmado que la representación diplomática de la Unión Europea estará garantizada por una delegación bajo su autoridad, frente a la que estará el diplomático portugués Joao Vale de Almeida. "Confío en que él estará trabajando incansablemente para garantizar una cooperación fácil entre la Unión Europea y Reino Unido", ha asegurado. "Las instalaciones de la que era la representación de la Comisión en Londres se convertirá en una delegación de la Unión Europea. Las operaciones comienzan hoy", ha sostenido Borrell en un comunicado.

Además de las responsabilidades tradicionales que tienen las delegaciones en un tercer país, entre las que se encuentran la representación diplomática, labores de coordinación, elaboración de informes y promoción de la UE en el país, esta nueva delegación tendrá un "papel clave" para garantizar la implementación del Acuerdo de Retirada para el Brexit, ha sostenido Borrell. "Junto con las embajadas de los estados miembros de la UE, se darán a conocer los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en Reino Unido después del Brexit", ha afirmado el Alto Representante europeo.

Borrell ha incidido en que la relación entre Reino Unido y el organismo está "arraigada en nuestros valores compartidos y los intereses y parten de la geografía, la historia y los valores anclados en la herencia común europea". El representante europeo ha insistido en que las relaciones económicas, sociales y políticas con Reino Unido "no terminarán". "Estamos y seguiremos estrechamente vinculados. Nuestro deseo es construir una nueva y ambiciosa relación en comercio, cooperación internacional, aplicación de la ley y justicia criminal, política exterior, seguridad y defensa", ha expresado.

Por último, Borrell ha destacado que espera una cooperación "muy estrecha con nuestros amigos británicos" en los "desafíos comunes" a los que se enfrentan a nivel regional y global.