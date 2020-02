Una encuesta a pie de urna pronostica un triple empate en Irlanda entre los principales partidos

Publicada el 09/02/2020 a las 13:37 Actualizada el 09/02/2020 a las 13:57

La encuesta a pie de urna apunta a un triple empate entre los partidos Sinn Féin, Fianna Fáil y Fine Gael en las elecciones legislativas celebradas este sábado en Irlanda, con un 22% de apoyo cada uno, informa Europa Press.

En concreto, la encuesta encargada por la televisión pública RTE y The Irish Times a Ipsos MRBI apunta a que el primer partido sería el Fine Gael del primer ministro Leo Varadkar (22,4%), seguido del Sinn Féin (22,3%) y el Fianna Fáil (22,2%).

Muy por detrás estarían el Partido Verde (7,9%), el Partido Laborista (4,6%), el Partido Socialdemócrata (3,4%) y Solidaridad-La Gente Por Delante de los Beneficios (2,8%). El margen de error es de más menos 1,3 puntos. Este sondeo ha sido publicado tras el cierre de los colegios electorales.

Un portavoz del Fine Gael, Martin Heydon, ha subrayado en declaraciones a la RTE que "Fine Gael es el mayor partido". "Esta encuesta es muy alentadora, pero es solo eso. Muchos querían dejarnos fuera de estas elecciones y esto demuestra que Fine Gael sigue teniendo la confianza y el apoyo de una parte importante de la población irlandesa", ha remachado.

Los analistas reconocen la convulsión que supone el ascenso del Sinn Féin, aunque advierten también que los porcentajes no tienen por qué necesariamente traducirse en la misma proporción de escaños. En particular en lo que respecta al Sinn Féin se espera una caída, ya que no ha presentado suficientes candidatos por un planteamiento conservador.

La jornada ha estado marcada por la alta participación a pesar del mal tiempo en toda la isla.

Hay 515 candidatos en 39 circunscripciones en las que votan 3,4 millones de irlandeses. En estos comicios se renuevan 159 de los 160 escaños del Parlamento irlandés, ya que el presidente de la Cámara, Seán Ó Fearghaíl, renueva automáticamente su cargo por la circunscripción de Kildare Sur.