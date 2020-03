Elizabeth Warren se retira de las primarias tras el fracaso del 'supermartes'

La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha anunciado este jueves su retirada de las primarias del Partido Demócrata para las presidenciales de noviembre después de que el 'supermartes' evidenciase el fracaso de su campaña frente a los dos favoritos, Joe Biden y Bernie Sanders, según medios norteamericanos.

"Quiero que seáis los primeros en oír esto y quiero que lo escuchéis directamente de mí: hoy suspendo mi campaña para las presidenciales", ha indicado en una nota dirigida a su equipo de campaña, al que ha agradecido su "trabajo duro desde lo más hondo del corazón".

La que fuera miembro del Partido Republicano en los años 90 ha lamentado tener que dar esta noticia al personal de la campaña. "Esta no es una noticia que quisiera dar nunca, pero no voy a dejar que la decepción me ciegue y emborrone lo que hemos logrado".

Así, ha lamentado no haber "conseguido el objetivo planteado", pero ha recalcado que "lo que han hecho juntos supone una diferencia duradera". "No es tan grande como la que queríamos, pero tiene importancia", ha afirmado.

Especialmente dolorosa fue su derrota en su estado natal, Massachusetts, donde se impuso Biden, mientras que Warren –que ha aseverado que las "ideas lanzadas al mundo tendrán su peso a lo largo de la carrera electoral"–, quedó tercera.

"Hemos demostrado que se puede construir un movimiento político comunitario que rinde cuentas a sus seguidores y activistas y no a los donantes", ha aseverado antes de destacar que "han logrado construir una candidatura viable para alguien que se presentaba por vez primera".

En este sentido, ha recomendado luchar "únicamente por las causas justas", porque cuando "las cosas se ponen difíciles, y lo hacen, sabrás que solo hay una opción: persistir". "El trabajo continúa, la lucha sigue y los sueños nunca mueren", ha remachado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha tardado en reaccionar. "Elizabeth 'Pocahontas' Warren, que iba a ninguna parte excepto a la mente del pequeño Mike (Michael Bloomberg), se ha retirado de las primarias demócratas... TRES DÍAS TARDE", ha aseverado el mandatario.

Elizabeth “Pocahontas” Warren, who was going nowhere except into Mini Mike’s head, just dropped out of the Democrat Primary...THREE DAYS TOO LATE. She cost Crazy Bernie, at least, Massachusetts, Minnesota and Texas. Probably cost him the nomination! Came in third in Mass.