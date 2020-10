Mil millones de personas podrían pasar hambre a causa de las crisis del coronavirus y el cambio climático

Publicada el 15/10/2020 a las 09:34 Actualizada el 15/10/2020 a las 10:33

La asociación Alianza por la Solidaridad-Action Aid denuncia la insuficiencia de recursos económicos para afrontar la oleada de pobreza que azotará a las regiones más necesitadas del mundo.

Los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus se han sumado a los que ya generaba la crisis climática desde hace años y están aumentando de forma preocupante los índices de pobreza y hambre en numerosos países.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) y el Día Mundial contra la Pobreza (17 de octubre) CONCORD Europa -coordinadora que aglutina 1.800 ONG- denuncia que tanto los países en particular como la Unión Europea (UE) están dejando de lado el principio de solidaridad a causa la pandemia. Las ONG solicitan que en la reconstrucción de los países azotados por la crisis del covid-19, no se dejen de lado a los más vulnerables. Para ello, piden que se fortalezcan los sistemas de salud, agua y saneamiento; se impulsen las capacidades de investigación y aborden las consecuencias sociales y económicas del covid-19 a nivel global. Denuncian que la UE no haya puesto a disposición nuevos fondos de cooperación para responder a la pandemia.

Entre los problemas más graves está el aumento del precio de los alimentos, que pone en riesgo la seguridad alimentaria de las personas y supone el cierre de muchos mercados, sumado a las lluvias erráticas e inundaciones (Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Malo, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal) que suponen una traba para la producción agrícola. La directora de Alianza por la Solidaridad, Ana Alcalde, señala que “se está poniendo de manifiesto que hay que volver a conceptos como la soberanía alimentaria, porque los países no pueden depender de lo que llega de fuera en lo más básico”. También destaca la labor fundamental de las ONG en lugares y sectores a los que no llegan los estados.

La ONU estima que 1.000 millones de personas podrían pasar hambre como consecuencia de la crisis generada por la pandemia (130 millones más que el año anterior). Al conjunto de ONG preocupa también el aumento de violencia sexual y de género en mujeres y niñas que no se está abordando, ni facilitando el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos.