Biden ya se ve en la Casa Blanca mientras Trump se presenta como víctima de una gran conspiración

Publicada el 06/11/2020 a las 21:00 Actualizada el 06/11/2020 a las 23:24

La carrera presidencial llega a sus momentos finales, y Joe Biden roza la victoria gracias a una ventaja cada vez mayor en Pensilvania, que con sus 20 votos electorales aseguraría la mayoría absoluta de los demócratas por un mínimo de 273 votos electorales. El exvicepresidente realizará un discurso durante la madrugada de este sábado comentando los resultados.

Pero los resultados llegan a cuentagotas, y pese a que el exvicepresidente avanza a pequeños pasos, ningún medio ha proyectado su victoria en su estado natal a la hora de redacción de este artículo. Con un margen de 14.281 votos, y con un voto por correo que previsiblemente empujará un poco más al demócrata, aún faltan por contar alrededor de 8.000 votos de militares y provenientes del extranjero, siempre y cuando lleguen a tiempo.

Por otro lado, la situación en Georgia es límite.Biden supera a Trump por la mínima: 4.263 votos. La ajustada diferencia ha llevado al Secretario de Estado, Brad Raffensperger, a anunciar un recuento de votos que podría alargar el proceso hasta el 24 de noviembre, según afirma la CNN. “Nuestros esfuerzos van dirigidos a asegurarnos que se cuentan todos y cada uno de los votos legales”, ha asegurado Raffensperger.

Mientras, la situación en el oeste es más calmada. Los 20.132 votos de ventaja que mantiene Biden en Nevada le permiten relajarse un poco en una pelea que algunos expertos ya dan por ganada, aunque otra vez ningún medio ha proyectado un claro ganador. Sin embargo, Trump obtiene más y más terreno en Arizona, pese a que la diferencia sea de 39.000 votos a favor del exvicepresidente (al principio de la jornada la diferencia estaba en 45.000). Las miradas están puestas en el condado de Maricopa, que si bien reporta una ligera ventaja republicana en los últimos resultados, tiene que hacerlo mejor si el magnate quiere tener alguna posibilidad de obtener los 11 electores.

El inquilino de la Casa Blanca lo tiene cada vez más difícil para repetir mandato, mientras que Biden parece avanzar lento, pero seguro. El presidente flaquea, y tanto el partido republicano como el poder mediático lo saben. La intervención que realizo el magnate proclamando su victoria y acusando a los demócratas de fraude fue interrumpida por cadenas como la NBC, ABC o CBS, que salieron a desmentir los bulos sin pruebas de Trump. Un gesto aplaudido, pero que llega muy, muy tarde, tras cuatro años de cobertura mediática plena en la que el presidente ha tenido espacio de sobra para esparcir su discurso de odio.

Trump, lejos de recular, no ha dejado de repetir durante estos días el mismo axioma: “Solo se contarán los votos legales”, siguiendo en su cruzada contra el voto por correo demócrata, que considera un fraude y una conspiración contra su persona pese a que no existe ninguna prueba de ello. “Esto gira en torno a la integridad de todo nuestro proceso electoral. Desde el principio hemos dicho que todos los votos legales tienen que contarse, todos los votos ilegales no deberían ser contados, y aun así hemos visto a los demócratas oponerse a este principio básico en cada ocasión”, ha afirmado en un comunicado publicado por CSPAN.

Statement from President Donald J. Trump pic.twitter.com/kdeVXX70PI — CSPAN (@cspan) November 6, 2020

Pero otra batalla se está librando dentro del partido republicano. Mientras que figuras como Lindsey Graham (que ha asegurado que “no se fía de Filadelfia”) o Ted Cruz secundan las acusaciones de fraude, las primeras voces disidentes se hacen escuchar. El senador Mitt Romney ha declarado que el magnate “se equivoca al asegurar que las elecciones son corruptas o robadas”, mientras que Pat Toomey, senador por Pensilvania, defiende que “las acusaciones de un fraude a larga escala y el robo de las elecciones no están fundamentadas”, asegura The New York Times. Entre tanta tormenta, destaca la calma del senador de Kentucky Mitch McConnell. Aliado de Trump, el republicano ha evitado comentar las acusaciones del inquilino de la Casa Blanca, y se ha limitado en insistir que solo se tienen que contar los “votos legales”.