Indra niega cualquier relación con un supuesto fraude electoral en Estados Unidos

La empresa de tecnología y consultoría Indra ha negado este viernes estar detrás de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y en la actualidad abogado de Donald Trump, ha hablado de un presunto hackeo de máquinas relacionadas con el proceso de presidenciales en el país norteamericano.

En declaraciones al canal de televisión estadounidense Fox, Giuliani ha indicado que la empresa Dominion, que gestiona el software utilizado en el recuento electoral en algunos estados, "es una compañía que es propiedad de otra empresa llamada Smartmatic a través de una compañía intermediaria llamada Indra".

Election Fraud: @RudyGiuliani says he has uncovered enough unlawful ballots in Pennsylvania and Michigan to turn the election in favor of @realDonaldTrump. #MAGA #AmericaFirst #Dobbs pic.twitter.com/VMzMNvzffs