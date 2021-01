Directo | Cuatro muertos durante el asalto al Capitolio por la turba trumpista

Centenares de manifestantes alentados por Donald Trump asaltaron este miércoles el Capitolio estadounidense para protestar por el resultado electoral. Durante el conflicto, llegaron a interrumpir temporalmente la sesión del Congreso en la que se certificaba la victoria de Joe Biden.

Mandatarios de todo el mundo han mostrado su rechazo hacia esta amenaza contra la democracia y varios dirigentes del Gobierno de Trump ya han presentado su dimisión inmediata.

10.28. Diputados andaluces polemizan por asalto al Capitolio comparándolo con llamada a rodear el Parlamento regional en redes. Distintos diputados andaluces han intercambiado en las últimas horas reproches y críticas a través de la red social Twitter tras el asalto al Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica que se ha producido este miércoles, y a propósito de alusiones que en la misma red social se han podido leer comparando dicho incidente con la protesta que, el 16 de enero de 2019, llamó a rodear el Parlamento andaluz coincidiendo con el debate de investidura que permitió al líder del PP-A, Juanma Moreno, ser elegido presidente de la Junta de Andalucía con los apoyos de su partido, Ciudadanos (Cs) y Vox.

10.25. Podemos tilda de "cómplice de la ultraderecha" a los que equiparan las protestas del 15M con el asalto al Capitolio. El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha asegurado que intentar "equiparar" las movilizaciones en defensa de la democracia, como las protestas de 'Rodea el Congreso' durante el 15M, con el asalto de ayer al Capitolio de Estados Unidos es ser "cómplice" de los "ataques" de la "ultraderecha" a la soberanía nacional. "Intentar igualar a aquellos que defienden la democracia a los que la atacan es ser cómplice de los ataques a la democracia (...) es ser cómplice de la ultraderecha", ha subrayado. De hecho, ha aludido al caso concreto del presidente en funciones estadounidense, Donald Trump, y su posición respecto a los incidentes de Charlottesville (en el estado de Virgina) cuando colectivos "supremacistas" se enfrentaron contra defensores de los Derechos Humanos.

10.23. Almeida califica el papel de Trump de "irresponsable" y advierte "del peligro que tienen los populismos". El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha calificado el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "irresponsable" y ha advertido "del peligro que tienen los populismos". En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Almeida ha manifestado que los hechos que se produjeron anoche en el Capitolio son "condenables", en alusión al asalto al Capitolio. "Es lamentable lo que sucedió ayer en el Capitolio, lo que sucedió ayer en la sede de la democracia de Estados Unidos, un país al que tanto admiramos pero que yo creo que ayer vivió un episodio que desgraciadamente pasará a los capítulos más oscuros de su historia", ha opinado.

10.22. Calviño rechaza la comparación del asalto al Capitolio con el 'Rodea al Congreso': Sólo el 23F se ocupó el Congreso. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha rechazado que se compare el asalto al Capitolio en Estados Unidos con las manifestaciones de 'Rodea al Congreso' de 2016 para recalcar que "la única vez" que se "ocupó" la Cámara Baja fue en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. "No hay que extender o hacer comparaciones que no se corresponden", ha dicho la titular de Economía este jueves en un entrevista con el programa 'Herrera en la Cope' que ha recogido Europa Press. Ahora bien, Calviño sí cree que existen "algunos elementos comunes" con España, como, a su juicio, son "el discurso del odio, la crispación, el cuestionamiento de un Gobierno legítimamente constituido o que autoridades públicas hayan actuado en contra del orden constitucional, como se vivido también en España en los últimos años".

10.12. Aznar ve en el ataque al Capitolio un asalto a "las casas de la democracia" y avisa: "Así acaban todos los populismos". El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que respetar las reglas, la ley y los resultados electorales es "un principio básico de la democracia" y ha subrayado que este miércoles "no solo se asaltó la casa de la democracia en los Estados Unidos sino todas las casas de la democracia" del mundo. Así se ha pronunciado Aznar, actual presidente de la Fundación FAES, tras el asalto al Capitolio por parte de un grupo de seguidores de Donald Trump durante la sesión para confirmar la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado mes de noviembre. Tras los disturbios, el Congreso de Estados Unidos ha ratificado este jueves la elección del demócrata Biden como presidente.

10.09. Trump se compromete a una "transición ordenada" pero reitera su "total desacuerdo" con los resultados electorales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido este jueves a una "transición ordenada", después de que el Congreso haya ratificado la victoria de Joe Biden tras una sesión marcada por el asalto por parte de seguidores del mandatario al Capitolio, incidentes que se han saldado con al menos cuatro muertos. "Pese a que estoy en total desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero", ha dicho Trump a través de un comunicado, en el que ha reiterado que "se continuará la lucha para garantizar que sólo se cuentan los votos legales".

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our...