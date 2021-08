Los talibanes ocupan la novena capital de provincia en seis días de combates en Afganistán

Publicada el 11/08/2021 a las 08:11 Actualizada el 11/08/2021 a las 09:49

Los talibán han asegurado ocupar este miércoles la capital de la provincia de Badajshán, Faizabad, ubicada en el norte de Afganistán, con lo que ya son nueve las capitales de provincia tomadas después de seis días de combates, ha informado Europa Press.

El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha confirmado en Twitter que el grupo se ha hecho ya con el control de las provincias de Badajshan y Baghlan "por completo". "Nadie resultó herido en estas operaciones ya que el enemigo escapó", ha dicho. "Después de varios días de resistencia, las fuerzas de seguridad en Badajshan se retiraron porque sus pedidos de apoyo aéreo y refuerzos no lograron obtener una respuesta positiva", ha apuntado un funcionario a la agencia Pajhwok.

Respecto a Baghlan, cuya capital es la ciudad de Pul-e-Jumri, Muyahid ha detallado que los talibán controlan ya la oficina del gobernador, el cuartel de la Policía, el centro de inteligencia y "todos los espacios gubernamentales".

Así, los insurgentes han declarado que controlan siete de las nueve provincias del norte, mientras que el Gobierno afgano controla las capitales de las provincias de Balj y Faryab, si bien continúan los combates en estas.

El presidente, Ashraf Ghani, ha viajado este miércoles a Mazar-e-Sharif, la capital de la provincia de Balj, para evaluar la situación de seguridad en el norte, según recoge Tolo News.

Asimismo, este medio ha informado de que ha habido una explosión en las últimas horas en Kabul cuyo objetivo era un vehículo del Gobierno.

Los talibán han intensificado su ofensiva coincidiendo con el inicio a principios de mayo del repliegue militar internacional. Pese a los avances logrados en este tiempo, tanto Estados Unidos como el resto de socios de la OTAN se han ceñido a los planes previstos.

Biden dice no arrepentirse de sacar a EEUU de Afganistán y les anima a que luchen "por sí solos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado este martes no sentirse arrepentido de su decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán y ha pedido a los líderes locales que se unan y luchen "por sí solos". "No me arrepiento de mi decisión", ha dicho el presidente Biden en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, en la que ha señalado que es el momento de que los "líderes afganos se unan" y el país "luche por sí mismo".

"Gastamos más de mil millones durante veinte años. Hemos entrenado y equipado con equipo moderno a más de 300.000 efectivos de las fuerzas afganas. Hemos perdido por muerte y heridas a miles de soldados estadounidenses. Tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación. Tienen que querer pelear", ha dicho.

"Creo que están comenzando a darse cuenta de que tienen que unirse políticamente", ha valorado el jefe de la Casa Blanca, que sí ha prometido mantener el "compromiso" de Estados Unidos de seguir brindando apoyo aéreo y reabastecer a las tropas afganas con equipos, alimentos e incluso pagando sus salarios.