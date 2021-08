Los talibán refuerzan su rápido avance con la toma de casi la mitad de las capitales de Afganistán

Publicada el 13/08/2021 a las 10:23 Actualizada el 13/08/2021 a las 10:24

Los talibán han asegurado este viernes haber tomado otras dos capitales de provincia, en este caso las de Ghor y Uruzgán, en el marco de un avance fulgurante durante la última semana que les ha permitido hacerse con cerca de la mitad de las 34 capitales provinciales de Afganistán, según informa Europa Press. El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que "la ciudad de Firozkó, capital de la provincia de Ghor, ha sido conquistada" y ha agregado que los insurgentes controlan los principales edificios gubernamentales. "Todos los soldados y el personal de la Administración de Kabul se han unido a los muyahidín y han entregado todo el equipamiento y herramientas de la provincia de los muyahidín", ha resaltado.

El consejero local Fazel-ul Haq Ehsan y la parlamentaria provincial Fátima Kohistani han confirmado estos avances y han resaltado en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que el centro de la ciudad, que tiene unos 132.000 habitantes, ha sido abandonado por las autoridades.

Asimismo, Muyahid ha destacado que "la ciudad de Tirinkot, capital de la provincia de Uruzgán, también ha sido conquistada". "Los soldados han depuesto las armas y se han unido a los muyahidín. Han entregado todos los medios, armas y municiones a los muyahidín", ha añadido.

Los insurgentes han publicado además un comunicado horas después de tomar importantes ciudades como Kandahar, Herat, Helmand y Badghis -las dos primeras, la segunda y tercera más pobladas del país-, para hacer hincapié en que continuarán sus avances.

Se acelera el proceso de paz

Los avances de los talibán, obtenidos en medio del repliegue de las tropas internacionales, han incrementado la preocupación de la comunidad internacional por el posible colapso del Gobierno que encabeza el presidente, Ashraf Ghani, sin que se descarte que los insurgentes lleguen a tomar la capital, Kabul. En este contexto, los países participantes en la reciente cumbre en Doha han abogado por acelerar el proceso de paz entre el Gobierno y los talibán en Qatar, si bien los insurgentes parecen haber dejado de lado esta vía ante sus avances territoriales y la posibilidad de lograr una victoria por la vía militar.

En un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores qatarí, los participantes en la cumbre -entre los que figuran Estados Unidos, Naciones Unidas, China y la Unión Europea (UE)- han pedido a las partes que "den pasos para construir confianza y acelerar los esfuerzos para lograr cuanto antes un acuerdo político y un alto el fuego exhaustivo". Así, han pedido "un cese inmediato de la violencia y los ataques contra las capitales provinciales" y han reiterado que "no reconocerán un Gobierno en Afganistán que sea impuesto a través del uso de la fuerza militar".

Por último, han mostrado su preocupación sobre los informes sobre "un gran número de víctimas civiles y ejecuciones extrajudiciales, acusaciones generalizadas y creíbles sobre violaciones de los Derechos Humanos, ataques contra capitales provinciales y destrucción de infraestructura que perpetúan el conflicto y dificultan los esfuerzos de reconciliación". Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está trabajando en una declaración de condena a los talibán que dejaría claro al grupo que la comunidad internacional no va a reconocerlos si continúan con la toma de control de zonas e incluiría su rechazo "en los términos más enérgicos posibles" a los ataques perpetrados en el país.

España no prevé aún evacuar la Embajada en Kabul

Por su parte, el Gobierno español no contempla por el momento la evacuación de su Embajada en Kabul ante el inexorable avance de los talibán y, de hecho, está a la espera de que el nuevo jefe de la misión, Ricardo Losa, pueda asumir su puesto en las próximas semanas, han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press. Este anuncio llega después de que se conociese que el Departamento de Estado de EEUU confirmase este jueves que va a reducir el personal de su Embajada en Kabul en las próximas semanas, según informa la cadena CBS. Por su parte, el Pentágono tiene previsto enviar unos 3.000 efectivos para llevar a cabo este proceso, según este mismo medio. Además, Estados Unidos ha vuelto a pedir hoy a sus ciudadanos que abandonen el país.

Así, las fuentes de Exteriores consultadas han señalado que todas las embajadas cuentan con un plan de contingencia y evacuación que se va actualizando en función de los acontecimientos y que podría activarse llegado el caso, algo que por el momento no se contempla. No obstante, las fuentes han explicado que se sigue con atención la evolución de la situación en Afganistán y que, llegado el caso, dicho Plan de Contingencia podría activarse de forma inmediata para proceder a la evacuación de la Embajada. Asimismo, han asegurado que no descartan ninguna posibilidad y que están preparados para actuar "en función de la situación".

Además, está previsto que el nuevo embajador, al que nombró el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto, llegue a Afganistán en las próximas semanas para ocupar su puesto. Mientras esto ocurre, y para evitar un "vacío", ha resaltado las fuentes, se ha pedido al embajador saliente, Gabriel Ferrán, que permanezca en la Embajada. Actualmente en la delegación diplomática española -objeto de un ataque de los talibán en diciembre de 2015 en el que murieron diez personas, entre ellos dos policías españoles- se encuentran el embajador, la segunda jefatura y el personal de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto son trabajadores locales afganos, han precisado las fuentes a Europa Press.

En esta clave, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha actualizado sus recomendaciones de viaje para Afganistán, desaconsejando los desplazamientos al país "bajo ninguna circunstancia" y recomendando a los españoles que actualmente estén allí que "lo abandonen a la brevedad posible haciendo uso de los vuelos comerciales actualmente disponibles".

A quienes permanezcan en el país, Exteriores les aconseja mantenerse "alejado de las zonas afectadas, extremar las precauciones y mantenerse informado de la evolución de los acontecimientos, siguiendo los canales de información y las indicaciones de las autoridades locales". Asimismo, les pide que mantengan contacto frecuente con la Embajada española en Kabul y que comuniquen "desplazamientos y la salida definitiva del país". También les solicita que se inscriban en el Registro de Matrícula Consular de la Embajada y comuniquen su lugar de residencia en Afganistán, datos de contacto y sus cambios.