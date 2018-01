SantuarioAntártico: Las ballenas jorobadas migran hasta 10.000 km cada año hacia los lugares de alimentación de la Antártida

Por Carlos Bardem (Twitter e Javier Bardem (Twitter e Instagram)



El desayuno en el mess room es el primer momento de compartir con los tripulantes de Arctic Sunrise. Momento de escuchar y empaparse decomo siempre lo son las de la gente de la mar. Los piratas siempre prefieren abordarte a la hora de la siesta, siempre con buen sol, y. Si ahí no lo consiguen, desisten, nos cuenta Daniel Rizzotti mientras sorbe su café. Yo ya conocía a Daniel de la campaña ártica de 2014 a bordo del Esperanza. Allí era el capitán. En el Arctic Sunrise es piloto de hielo. Su trabajo es guiar visualmente al barco cuando navega entre icebergs y témpanos de hielo. Lo hace desde una cofa en el punto más elevado del barco,, siempre en comunicación abierta con el puente de mando. Es el crow’s nest, el nido del cuervo, el puesto del ice pilot.Daniel ha servido en muchas campañas de Greenpeace como capitán, piloto o piloto de hielo. Es un lobo de mar sin parecerlo. Un tipo tranquilo y de sonrisa contagiosa. Como os digo, mientras desayunamos nos cuenta una navegación por Djibuti y Somalia, en 2003, capitaneando el velero Rainbow Warrior II, sustituto del legendario que hundieron los servicios secretos franceses en una acción criminal,. Vidas de miembros de Greenpeace. Pero esa es otra historia. Volvamos al desayuno y a Daniel. Nos cuenta cómo intentaron abordarle piratas somalíes y como consiguió evitarlo con maniobras evasivas, golpes de timón y mangueras de agua. Con eso luchó contra piratas armados salvando el barco y la tripulación. Luego Daniel nos cuenta una bonita historia sobre dos niños, un etíope y un eritreo, que huyendo de la guerra se ocultaron con éxito varios días en el barco. Una historia con final feliz, ambos niños viven como hermanos acogidos por una familia en Canadá y Daniel guarda una bonita relación con los dos. Él mismo está escribiendo un libro sobre esta historia, así que no abundaré en más detalles.La historia de Daniel conecta con la entrega anterior de este diario, con la reflexión que hacía sobre. Y es que entre los tripulantes de los barcos de Greenpeace abundan las historias sobre abordajes de balleneros y piratas, arrestos, condenas en cárceles rusas, amenazas por militares, policías y marinas de varios países. Y es que, en mares helados o embravecidos, atraviesan tempestades y tifones,. Son conscientes de ello y lo aceptan porque creen apasionadamente en lo que hacen: defender el planeta y sus océanos.Vivimos en un mundo muy polarizado,, al que consideras enemigo porque defiende otros valores o ideas. Un mundo donde se dialoga poco y se prejuzga mucho. Por eso, cuando volváis a oír a alguien que dice con desprecio que esto de Greenpeace y del ecologismo es una cosa de hippies trasnochados y perroflautas, que el cambio climático y el calentamiento global es un invento,o cualquier otro desbarre de cuñado, por favor recordad que la gente que tripula los barcos de Greenpeace por todos los mares, no importa lo lejanos o duros que sean, son gente como Daniel Rizzotti.Los tres barcos de Greenpeace –el Rainbow Warrior III, el Esperanza y el Arctic Sunrise– patrullan constantemente los océanos y mares, los recorren como lo hacen las ballenas del Ártico al Antártico, del Mediterráneo al océano Pacifico. Se mueven tanto y tan lejos como las ballenas porque. De alguna manera este movimiento incesante es una metáfora perfecta de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la codicia y la solidaridad. Porque hay que ser bueno y solidario para entregar tu vida a. Y aquí está claro que los buenos y los solidarios son las mujeres y hombres de Greenpeace.Las ballenas jorobadashacia los lugares de alimentación de la Antártida. Lo hacen desde hace cientos de miles de años y lo único que amenaza este tránsito vital es el hombre. Hasta hace no mucho por caza industrial de balleneros, ahora mucho más limitada, pero actualmente por la pesca industrial del krill, por la contaminación de los océanos y por el cambio climático que derrite los polos., pero solo en el ser humano puede estar la solución. Y la avanzadilla de esta humanidad consciente y generosa, están los valientes tripulantes de los barcos de Greenpeace. Ayúdalos. Ayúdate.