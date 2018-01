¿La solución a todos nuestros males?

Ramiro Feijoo es profesor de Historia Cultural y director de la Washington University in St. Louis en España y autor de varios ensayos históricos.



La cadena de decisiones equivocadas que se tomaron en contra de nociones básicas de construcción de trenes, tanto que llegó a llamarse un "Frankenstein" ferroviario, y luego la ignorancia de los protocolos de seguridad que deben llevar trenes de alta velocidad, que culminaron en la catastrófica medida de desconectar totalmente el sistema ERTMS en el sector con más cambios de velocidad y por tanto de peligrosidad, llevó a que se produjera uno de los accidentes más graves de los últimos tiempos en nuestro país.Pista: la solución no es Boadilla del Monte, ni Galicia, ni tampoco el PP., la confluencia de los intereses de políticos y funcionarios de carrera para cerrar una urdimbre de complicidades que conduce, por la falta de control mutuo entre estos dos sectores de la administración, a la ignorancia de criterios racionales en la toma de decisiones e incluso a la extensión de comportamientos delictivos.Lo cuenta Carl Dahlström y Víctor Lapuente en, un libro que, con abundancia de ejemplos españoles y que se está traduciendo a nuestro idioma, apunta claves decisivas para mejorar nuestro gobierno.El diagnóstico no es nuevo, todo lo contrario. Varios países habían descubierto el problema y lo habían intentado resolver por lo menos desde el siglo XIX. Desde el punto de vista académico, Max Weber lo había ya señalado en 1948. Y para resolverlo se emplearon dos tipos de estrategias. La que adoptaron los países mediterráneos y los directa o indirectamente influenciados por la administración napoleónica, fue la promoción mediante, con lo que se intentaba, por un lado, regular la selección de estos para que no fueran elegidos por su adscripción política y, por otro, asegurar su puesto para aislarlo de los caprichos de los gobernantes.Sin embargo, los autores demuestran, mediante la comparación de decenas de países y un profuso aparato estadístico que. Es más, la mayoría de los países que tienen una administración de tipo weberiana siguen sufriendo una administración como la que hemos descrito, en la que los "elefantes blancos" del despilfarro y los escándalos de corrupción campan a sus anchas, por la sencilla razón de quepara plegarse a intereses contrarios a la razón técnica y social.¿Por qué? Fundamentalmente por la. En la administración local, Felipe González abrió en 1991 la posibilidad de la elección de los tesoreros, interventores y secretarios por el alcalde de turno, lo cual a la larga ha hecho un daño tremendo a la independencia de estos. En la administración central los más altos cargos de la administración son nombrados por el partido en el poder (normalmente el secretario de Estado, director general y subdirector general) por lo que no sólo se corre el riesgo de, sino que, mediante esta elección,de arriba abajo al promoverse una lógica de ascenso que incentiva los comportamientos leales al poder y no los ajustados a los criterios técnicos de eficacia y eficiencia.Lo peor es que, como señala el libro, la subordinación de los criterios técnicos a los intereses políticos no se detiene en los más altos cargos, sino que el criterio de promoción en función de la lealtad y no de la excelencia percola a menudo varios escalones hacia abajo en la pirámide administrativa.en tanto que, de hacerlo, probablemente vea coartada su promoción hacia arriba y a menudo se vea marginado no sólo por sus superiores sino también por sus iguales.Por el contrario, se incentivará de manera directa o indirecta la colaboración por activa o por pasiva con. Incluso en último extremo mortales, como la decisión de carecer de todo sistema de seguridad en un tramo de alta peligrosidad de un tren que circulaba a casi 200 km/h. Porque esta decisión, como muchas otras, la tomaron ingenieros de carrera no necesariamente de designación política, sino con todos los conocimientos y experiencia necesarios para saber queaceptados internacionalmente.El mismo entrelazamiento de intereses puede producirse en los casos de corrupción. El funcionario, aun no siendo beneficiario del presunto enriquecimiento ilícito que observa a su alrededor, se verá, ya porque esto le vede su futura promoción, ya porque directamente le haga en el presente la vida imposible.La separación de las carreras de funcionarios y políticos permite el control de ambos e impide esta urdimbre de intereses nocivos. Si el criterio de promoción de los funcionarios son los conocimientos, la excelencia técnica, la experiencia, los éxitos reales supervisados por comités de evaluación independientes, y no la lealtad al partido de turno, al no depender su futuro de su adhesión política, se verán. De la misma manera, los políticos no involucrados en oscuras redes de prevaricación administrativa verán promocionada su carrera si descubren estas entre grupos de funcionarios.En, la serie televisiva danesa,. En los países donde la separación es más estricta los puestos de designación política son mínimos y la transferencia de los funcionarios de carrera hacia la política también (en el actual gobierno Rajoy la mayoría de los ministros son funcionarios de oposición, empezando por el mismo presidente).Estos países, que en general se corresponden con los escandinavos y los anglosajones, también, porque su nivel de corrupción, su nivel de eficacia en los objetivos y de eficiencia en el gasto les ha venido catapultando económica y socialmente desde hace décadas. También ellos sufrieron en el siglo XIX del mismo problema que nosotros. Sin embargo, consiguieron mediante sucesivas leyes que separaban ambas funciones la mejor forma de prevenirlo.Curiosamente, en estos países el método de selección del funcionariado es más abierto que el weberiano clásico, es decir, por lo general se realizan, ni los puestos suelen estar asegurados de por vida, por lo que los autores lanzan otra andanada contra los sistemas de administración cerrada como España. Una crítica limitada, porque también demuestran que existen países con mecanismos de selección parecidos al nuestro como Alemania o Corea del Sur que, sin embargo, gracias a la separación de las carreras enunciada, se comportan razonablemente bien en términos de corrupción y eficiencia. Se resuelve así en tablas la crítica que a menudo se escucha desde ciertos sectores empresariales contra los funcionarios españoles. Es cierto que los sistemas de selección abierta y de incentivos tipo empresa privada entre los funcionarios pueden ser más eficaces. Pero. El problema fundamental no es ese.: construir escuelas, por ejemplo, y que los expertos decidan los detalles. Sucede que hoy el político dice cuántas y dónde construirlas, con el resultado de que a menudo las escuelas no se levantan en función de las necesidades educativas sinoque pueden buscar desde el afianzamiento de la red clientelar hasta el enriquecimiento ilícito. Sucede incluso que la política puede condicionar decisiones técnicas que ponen en peligro la seguridad de los niños. Los niños, desgraciadamente, somos todos nosotros.