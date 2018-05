Las águilas de dos cabezas no se mueven: si tratan de volar, se parten en dos

“No hay nada más fácil que convencer a alguien de aquello que prefiere creer”.

Las águilas de dos cabezas no pueden volar, porque si lo intentasen se partirían en dos., un barco pirata que está varado en el puerto de Génova, con el casco lleno de los mismos agujeros por donde antes salía el dinero negro y ahora entra una vía de agua que amenaza llevarlo a pique y, para colmo de males, con sus dos almirantas, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, l anzándose cañonazos de proa a popa y viceversa. A lo lejos, se ve llegar lo que a primera vista pareció una nave de recreo y según se acerca se va transformando en un buque de guerra llamado Ciudadanos.¿Por qué en este momento ya de por sí dramático para su formación, acorralada por la corrupción, tambaleante por el uno-dos al mentón que le han lanzado el PNV y los pensionistas, es decir, un aliado y un grupo de votantes tradicionales?las cañas se han vuelto lanzas, las encuestas se han pintado de negro y su electorado tiene una alternativa en la derecha, lo cual a muchos les producirá alivio y les da una salida honrosa.La capitanía general bicéfala le ha dado dolores de cabeza dobles al partido, desde el primer momento. La secretaria general y la presidenta nunca se soportaron y su convivencia, cada una china en el zapato de la otra, demuestra que, contra lo que suele decires,. Cuando las cosas van bien y el viento sopla a favor, el éxito propicia matrimonios de conveniencia; cuando la pradera se llena de vacas flacas, el rencor y la enemistad acumulados se han hecho tan grandes que arrasan con cualquier cosa que se le oponga, y se pasa de remar todos en el mismo barco a usar los remos como armas.Tal vez lo más llamativo del caso es que las dos jefas, antes de ponerle a M. Rajoy sobre la mesa el “o ella o yo” que evidenciaba la famosa imagen de las dos separadas por una silla vacía y mirando una hacia cada lado igual que el águila que Alberto Durero pintó para Carlos I de España y V de Alemania, se habían acusado mutuamente y en sus círculos más íntimos de espiarse, incluso utilizando para ello a los servicios de inteligencia; de vetarse en diferentes actos y de filtrar a la prensa informaciones que perjudicaran a la camarada rival. Y si eso llama tanto la atención es porque nos lleva a una pregunta inevitable:Y si es así, ¿por qué razón?, porque cualquiera que lo haga y en lugar de mirar al frente y cerrar los ojos, se vuelva hacia la izquierda o hacia la derecha, perderá medio PP con ese gesto, de forma que aquí hay un problema, pero no hay una solución. ¿Eso significa que estamos ante la decadencia de los conservadores? Seguramente, pero no de sus ideas ni de su acción política, que queda asegurada y quizá multiplicada por Albert Rivera, que se vende como un conservador renovador sin que, al parecer, nadie sospeche de semejante mezcla. No hay nada tan fácil como convencer a algunos de aquello que quieren creer.