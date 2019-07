Pablo arrogante

Publicada el 26/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 25/07/2019 a las 19:15

Lo recuerdo perfectamente porque, además, me pilló en directo en, el canal de la, rodeado de analistas de derechas. Finales decomparece ante los medios, rodeado de sus directivos del partido (hoy alejados de él: Errejón, Bescansa, el ex-JEMAD Rodríguez...) para anunciar que tras reunirse con el rey, ofrece asu apoyo a cambio de la, entre las que se encuentran las que controlan, por ejemplo, loso la. Dice entonces, por increíble que parezca ahora, que quiere que esas negociaciones sean, para contrastar posiciones.Escribo a Pedro Sánchez, con quien entonces colaboraba de cerca, para que me dé línea. No responde. El mismo está con el rey en ese momento, y es el propioquien le cuenta las intenciones de Iglesias.Ese es Pablo Iglesias: un. Al cabo del tiempo, él mismode aquella puesta en escena, que en realidad era un desplante que Pedro Sánchez no podía aceptar bajo ningún concepto.Yo me la jugué y afirmé, en ausencia de respuesta de Sánchez, que si el líder de los socialistas aceptaba esa propuesta, yo no volvería al programa. Mis contertulios afirmaban que un gobierno “del Frente Popular” era ya. No es frecuente que acierte en mis pronósticos, pero en aquel caso sí lo hice.Desde entonces, Pedro Sánchez ha crecido. Y Pablo Iglesias sigue empequeñeciéndose. El primero tuvo que perder dos votaciones de investidura, y ayer mismo perdió la cuarta. Buscó el apoyo de unque nada tiene que ver con el de ahora. Llegó a firmar un programa de Gobierno, que se encontró con el. Prefirió mantener su coherencia con aquelantes de permitir la investidura de. Perdió el empleo: literalmente. Muchos no lo entendimos, pero tuvimos que reconocer su tenacidad, su fuerza y su constancia.Volvió y venció. Con la legitimidad de unasa cara de perro contray no de cartón piedra como las de, y luego con la validación de ser elde unas, Sánchez ha crecido y se ha convertido en un presidente socialdemócrata de líneas nítidas y. Mantiene unapero progresista. En lopropone medidas muy del gusto de la mayoría social española. Y en lolidia con arte las embestidas de losy de los nostálgicos del. De Pedro Sánchez no podrá decirse que no crece ante las dificultades.Y de Pablo Iglesias solo puede decirse que ante los desafíos,. En solo cinco años ha perdido buena parte de su electorado y a casi todos sus amigos. A sus militantes los tiene. La ola de ilusión que procedía del–que, por cierto, él ni lideró ni promovió–, laen la peor de sus crisis, lade la ciudadanía con los efectos brutales de la gran recesión, y el arte de una retórica tan eficaz como vacua, elevaron a Iglesias al podio de los mejores. Pero hoy el líder de Podemos es una sombra de lo que prometía ser. Se han visto los precarios andamios de su liderazgo. Es egocéntrico hasta el punto de pedir la vicepresidencia para sí y negociarla luego para su pareja. No puedo evitar pensar en la noche del miércoles al jueves en la casa de Galapagar: los dos discutiendo la conveniencia de aceptar o no las ofertas del presidente en funciones. “Yo no puedo ser, Irene, pero tú sí”. Tan prosaico, tan cutre.Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer y. Quizá enhaya otra oportunidad. Si alguien introduce un poco deen la dirección de Podemos. O en noviembre si no. Quizá incluso le arrebate el Gobierno la. Es posible. Pero el electorado premiará en cualquier caso su tenacidad y su coherencia. Y castigará de Iglesias tanto ego y tanta arrogancia.