Ni ellos ni nosotros sabemos solucionarlo

Publicada el 12/09/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/09/2019 a las 19:38

No sé si tengo mala suerte o le pasa a todo el mundo. En estas últimas semanas, toda la gente con la que coincido quiere. También me he dado cuenta de que yo actúo igual con los que no sacan el tema de primeras. Creo que vivimos en un cierto estado dederivada de laque nos envuelve. Lo que más me llama la atención es algo que considero contradictorio. Casi todos coincidimos en que PSOE y UP están obligados a encontrar unaque ponga fin a la etapa de incertidumbre que padecemos. Sin embargo, cuando abordamos entre ciudadanos de a pie el asunto, siempre acabamos metidos en una discusión que acaba a voces y, por norma,. En realidad, exigimos a los políticos una capacidad de entendimiento de la que nosotros mismos carecemos.Hoy en día, resulta poco recomendable pasear por lascuando se aborda el problema. Si ya de por sí hablamos de un espacio donde la falta de respeto y la estolidez campan a sus anchas, cuando el enfrentamiento entre los partidos de izquierda aflora el resultado es la: insultos, descalificaciones, amenazas, etc. Todo, menos líneas de diálogo o de intento de comprensión de la posición de aquellos con los que confrontamos.Personalmente, sigo rechazando la idea de que sean necesarias unas elecciones porque se acaba el plazo legal para haber encontrado un acuerdo. Casi todo el mundo coincide en que lo más lógico es que el resultado electoral de noviembre sería, por lo que el problema al que nos enfrentaríamos sería el mismo. Discrepo. Tal y como se ha desarrollado el debate político en estas últimas semanas, todo parece indicar que la tensión entre ambas formaciones y sus respectivos seguidores, lejos de apaciguarse, tienda a. Con este panorama, un resultado electoral similar al obtenido en abril abocaría a un escenario de abierto enfrentamiento que derivaría en un choque aún más cruento que el actual. En este momento, la desconfianza mutua y el rechazo a las posiciones del otro nos lleva a una evidente. Todo parece indicar que un aumento descontrolado de la tensión y el conflicto no haría sino aumentar el distanciamiento de cualquier territorio de consenso.Desde la derecha no cabe otra reacción que el. La posición más extendida es la de apoyar los postulados de Iglesias, básicamente para que no se rinda y castigue amanteniendo sus pretensiones. También subsisten otras voces que priman los impulsos que surgen de sus entrañas y defienden la importancia dede gobierno que llevara a UP a compartir algún poder institucional. En cualquier caso, parece lógico asumir que nada desean más los sectores conservadores que ely por ello ayudarán todo lo que puedan para que la ruptura se imponga y vayamos a elecciones.Por intentar aportar espíritu constructivo, a estas alturas son pocas las alternativas verosímiles que podríamos poner encima de la mesa. Básicamente, sólo se me ocurrenque recorrer, aunque son, en este momento, rechazados por las partes en conflicto:1/ Que se aceptara una. Es decir que, partiendo de posibilitar un gobierno de coalición, se configurara dentro de unasque impidieran la posibilidad de que subsistan dos gobiernos en uno y que estableciera unas normas de lealtad y apoyo conjunto a las iniciativas que surjan en su seno. Se reconocería el papel preponderante del presidente del gobierno y la necesidad de asumir decisiones colegiadas que impliquen a todos en el mismo proyecto.2/ Que se estableciera unque, además, facilitara la implicación de políticos y otros profesionales propuestos por UP que pudieran integrarse en diferentes niveles de la administración, con suficiente y reconocida relevancia pública, fuera de la mesa del consejo de ministros.3/para impulsar un, sin mayor contraprestación de partida, que incluyera la posibilidad de plantear un gobierno de coalición en un tiempo prudencial, siempre y cuando las relaciones entre ambas formaciones se hubieran apaciguado y normalizado durante el arranque de la legislatura.Cualquiera de las tres opciones merece seguroy no dudo que los obtendrán en la siempre animada sección de comentarios. Me vendrá bien leerlos para los encuentros con amigos que me esperan estos días. Así voy entrenando el combate verbal.