Cifras para mantener la cordura

Las barras de bar inevitablemente se han convertido en foros de debate sobre la. Unos y otros, en Cataluña y en toda España,, que son los que mueven el mundo. Y de esas conversaciones, como es natural, no sale nada en claro, porquemás viscerales. Da igual a estos efectos quién empezara y cómo se desarrollaran los acontecimientos en estos últimos seis años, desde aquella primeraDiada rompedora de 2011, pero lo cierto es que la sociedad catalana y ahora también la sociedad española, viven el problema con auténtica pasión, yPor eso, tratando de mantener una cierta objetividad y de aportar algo de método a la discusión, reporto aquí algunas, que quizá puedan dar algo de luz. No sirve de mucho, porque sabemos que en la política los datos son inmediatamente, para que cuadren con las percepciones previas de cada cual. Pero uno, que se dedica precisamente a eso, a la magia de las percepciones, no se resiste de vez en cuando a mostrar los trucos, para prevenir al espectador.El 80% de los catalanes cree que(Metroscopia, 2017). Entre los españoles el apoyo baja notablemente, pero se mantiene muy alto. En torno a un 50% de los españoles (42% si votan al PP, 52% si votan a Ciudadanos, 72% si votan al PSOE) concederían un referéndum pactado (Gesop, 2016). El “derecho a decidir” cuenta, pues, con amplio apoyo, peroPor mucho que se insista,, ni siquiera una mayoría, a favor de la independencia. No hay ni una sola encuesta seria que haya mostrado prevalencia del independentismo en Cataluña. Quizá el mejor referente sea el Barómetro de Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió, que recoge que quienes “creen que Cataluña debe ser un Estado independiente”(a principios de 2014) y hoy son aproximadamente el 35%.Los independentistas, sentados juntos en la izquierda del Parlament, suman elen las últimas elecciones autonómicas. Hay una mayoría parlamentaria independentista, pero no estrictamente sustentada por una mayoría electoral.Cuatro de cada diez catalanes se consideran “tan catalanes como españoles” y otros dos de cada diez “solo catalanes”. De nuevo, no hay ni mucho menos un sentimiento nacionalista hegemónico en Cataluña. De hecho,(CIS, 2015).La cifra de catalanes que están decididamente por la independencia parece no moverse de la franja que va. Los que votaron por opciones soberanistas en las elecciones al Parlament (dos millones), los que votaron en la consulta del 9N de 2014 (2.3 millones) y los que han votado, según datos de la Generalitat, en el referéndum del domingo (2,2 millones). Esa cifra es en cualquier caso no más delelectoral catalán.Las cifras no son pequeñas, como vemos. El independentismo–menor que su representación política, aunque grande en cualquier caso–, pero no es de ningún modo mayoritaria. Es esa paradoja la que produce lasque han llevado a la vergonzosa situación actual, y al tacticismo de los líderes políticos españoles y catalanes. Mas y Junqueras primero, y Puigdemont después, pensaron que podrían convertir ese 40% en un 60% con una cuidadosa, sobre la base de un principio aceptado de manera generalizada, que es el etéreo y muy aceptado “derecho a decidir”. Y Rajoy pensó que sin darle mucha importancia a ese envite, lograría mantener inamovible el porcentaje y la independencia no sería por ello posible. Los porrazos han sido un error garrafal, porque. Y declarar unilateralmente la independencia sería otro error de libro, porque–la mayoría– que no quiere que, ni con porrazos, ni tampoco forzando la máquina, se hagan las cosas por las bravas.