Los sueños... países son

* Eduardo Crespo de Nogueira y Greer es doctor ingeniero de Montes y funcionario del Estado español

Érase una vez un ciudadano común, que tenía la suerte de haber llevado una vida razonablemente plena, con luces y sombras como todas, durante el último medio siglo de la historia de su hoy maltrecho país. El ciudadano pensaba que su normalidad, su condición de vecino de a pie, lo habilitaba para exponer públicamente un sueño que había tenido, en el que aparecía su idea del país,a construir entre todos para afrontar con algo más de esperanza una coyuntura mundial plagada de incertidumbres. Agradecido a la indulgencia de sus conciudadanos, se animó a relatarlo, convencido de poder al menos suscitar las ganas de ahondar en su debate.Para empezar, soñó que por fortuna habitaba un país más heterogéneo que la media, riquísimo por la diversidad de sus componentes, aun así moldeadas por siglos de historia compartida, y generadoras de cuestiones territoriales, que no podían seguir siendo ni constante motivo de agravio, ni objeto eterno de inacabada discusión. Soñó que el país vecino podía también salir beneficiado de una coherente solución conjunta, y despertó con el sabor dulce de una expresión renacida y pujante:Era un país de nuevo impulso, donde la educación primaria incluía los rudimentos de todas las lenguas oficiales en todas las escuelas, independientemente de su ubicación concreta, como seña de integración, muestra de mutuo respeto, y facilitación de mayores entendimientos a lo largo de la vida. Nada descabellado había enUn país donde el inigualable patrimonio lingüístico brindaba herramientas de construcción compartida, y no alzaba muros de exclusión.Y unasy dotación (gracias a unos presupuestos que, lógicamente, priorizaban lo irrenunciable) como para. Había gran libertad para el estudio y la práctica de todas las religiones, pero en sus centros autofinanciados, no en las escuelas pagadas entre todos. Una obviedad propia del sueño.Se trataba de escuelas con, antesala de institutos y universidades progresivamente imbuidas del espíritu de la, vinculadas con la realidad profesional en toda su riqueza y amplitud, que no caían en el empobrecimiento suicida de considerar obsoletas e inútiles a las. Era un país, el del sueño, queUnos estudios, los del país soñado, cada vez más pendientes del entorno, de la economía circular, de rehabilitar, reconstruir, restaurar, y reconectar,. Pues se trataba de un país con larga visión de futuro que, aprovechando su condición de rey europeo de la biodiversidad, los espacios naturales, y las energías renovables, trataba en serio alUn país que gozaba de un ambiente laboral basado en la meritocracia,; donde la fuerza del trabajo era tan respetada como la del capital, y la proporción de empleados públicos se acercaba a la de ejemplos como Suecia o Dinamarca, en lugar de quedarse en la mitad. Y donde los trabajadores que enfermaban no tenían que añadir a ese sufrimiento el temor de la desatención o la ruina, porque el país habíaUn país no violento, sin mujeres asesinadas ni violadas; sin discriminaciones por origen geográfico ni orientación sexual. Un país de, de políticos con dignidad y sentido de Estado; sin corruptos impunes; sin represión de las protestas pacíficas; y donde, impulsor de los derechos humanos, el multilateralismo y la cooperación;, e influyente en el seno de una Unión Europea crucial para el mundo del siglo XXI.Un país como el sueño (¿realizable?)del sudoeste de Europa.