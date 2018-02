Un Partido Popular asediado

Elde Ciudadanos promete sensaciones fuertes en el ámbito ideológico de la derecha.No se trata éste de un lugar en el que los partidos hayan competido en demasía. Salvo momentos puntuales –como los mejores años del CDS de Adolfo Suárez o de la UPyD de Rosa Díez– la derecha ha sido siempreexclusivo del Partido Popular.Pero parece que esto está empezando a cambiar.Los populares tendrán que, como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, afrontaren dos frentes simultáneos. A ambos lados de su posición ideológica.Por el centro (o, incluso, en el centro-izquierda) se libra desde hace años la tradicional batalla porEse elector que, según el soplo del viento, es capaz de votar al PP, al PSOE o a terceras opciones si son percibidas como moderadas.En este tipo de escaramuzas, el PP está más que curtido. El “” de la década de 1990 o las campañas electorales en clave económica de principios del siglo XXI atestiguan dos cuestiones importantes.Primero, que el Partido Popular, si quiere acercarse a un votante medio situado ligeramente en el centro-izquierda,. Sólo cuando lo consigue gana holgadamente las elecciones. Como en 2000 y 2011, por ejemplo.Segundo, que estas estrategias de moderación del partido conservador han tomado diferentes formas desde 1982. La más exitosa de todas:(crecimiento, déficit cero, bajadas de impuestos) por encima del programa neocon de los halcones aznaristas.Éste era, hasta hace poco, el principal quebradero de cabeza del presidente Rajoy:del partido y dejar correr una situación económica que discurría claramente a su favor.Pero el fenómeno Ciudadanos amenaza con ponerlo todocon la apertura de un segundo frente de batalla.El desafío de Ciudadanos no parece proceder de dónde muchos pensábamos que vendría: deAl fin y al cabo, Ciudadanos, como representante junto con Podemos de la “nueva política” surgida de las elecciones de 2015, había medrado al amparo de la crítica al bipartidismo y a la corrupción del “PPSOE”.Pero no. Las hostilidades proceden de otro lugar. El ataque se ha producido por la retaguardia. Por un lugar que no se esperaba y que el PP tenía desguarecido:y la unidad de España.Es decir, el auge de Ciudadanos y la “pupa” que ello le está haciendo al PP podría considerarse como udel desenlace del procés catalán de los últimos meses.La debilidad electoral del Partido Popular en Cataluña, donde se ha confirmado como, parece haber proyectado en el resto de España la sensación de agotamiento del gobierno de Rajoy.Y, sobre todo, la idea de que Ciudadanos, en cuestiones típicamente conservadoras, puede hacerlo mejor. A ello se dedican Inés Arrimadas y Albert Rivera, con, alejada de la vieja idea “facha” de España.La apertura de este segundo frente conduce al PP a un escenarioY ya se sabe lo mal que los conservadores llevan la incertidumbre.La nueva competencia a su derecha, si se convierte en la prioridad de su comunicación política, puede alienar al votante moderado. Pero, al mismo tiempo, ignorar a Ciudadanos entraña también. Como la de permitir que siga expandiéndose a costa de temas de debate irrenunciables para la derecha clásica española.De la relación final de fuerzas PP-Ciudadanos podrían salir dos posibilidades: un gobierno de coalición (o fórmula similar) oAl primer escenario podría llegarse si ninguna de las dos fuerzas alcanza. Éste parece el escenario que describen las últimas encuestas.La segunda posibilidad se produciría si uno de los dos partidos consigue el monopolio conservador. Éste sería el lugar que el PP parece estar perdiendo.¿Y la izquierda? A contrapié. Tanto en cuestiones económicas como en el tema de debate “España”. Pero también afectada por el fenómeno Ciudadanos: El PSOE, por su común interés con el partido de Rivera por el apoyo del votante moderado. Podemos, porentre los favorables a la “nueva política”.No me digan ustedes que la política española