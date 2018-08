Los economistas en su laberinto

Publicada el 10/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 09/08/2018 a las 21:24

Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos.

En mayo de 2018 el Real Instituto Elcano publicaba el texto Quit kicking the can down the road: a Spanish view of EMU reforms, suscrito por, de dispar orientación y perfil profesional, en el que se avanzaban diferentes propuestas relacionadas con la(ZE). Este y otros documentos, lanzados desde las instituciones comunitarias y relevantes think tanks, tenían como objetivo alimentar un debate cuyo colofón era el Consejo Europeo celebrado el 28 de junio, que, en teoría, debía acometer una profunda reforma de las instituciones comunitarias, reforma que, finalmente, ante las evidentes dificultades para generar una posición común, se dejaron para el Consejo Europeo que tendrá lugar en diciembre.El hilo conductor de la argumentación desarrollada en esta declaración descansa en la necesidad de proceder a un amplio y profundo rediseño de las instituciones con que nació la Unión Económica y Monetaria (UEM);que la crisis económica ha puesto de manifiesto.Con esta orientación, se apuntan un buen número de, en línea con quienes sostienen que el problema de la moneda única reside básicamente en el inadecuado marco institucional que la sostiene. No comparto ese diagnóstico, por parcial y sesgado, pero no entraré aquí en ese asunto; tampoco en el detalle de las recomendaciones formuladas en el texto, condicionadas por ese diagnóstico. Pero si me detendré en las líneas que siguen en comentar algunas afirmaciones que quienes las formulan pretenden anclar en el sentido común de la economía.Se dice en el texto que el diseño original de la, que los autores consideran imprescindible para un correcto funcionamiento de un espacio monetario compartido por economías con estructuras productivas y competitivas muy dispares y para gestionar las asimetrías que se derivan de esa situación.No dudo que, en efecto, existiera esa infravaloración, nacida de una confianza, por lo demás, ciega e. Pero lo más importante en mi opinión es que el diagnóstico basado en las “carencias” y los “déficits” omite una cuestión esencial, que, por cierto, forma parte de un sentido común, muy distinto del convencional, que alimenta el pensamiento crítico. Más que un error, hubo unaque hicieron grandes negocios con ese “defectuoso” diseño institucional.Otra de las piedras angulares del sentido común dominante es referirse a las “reformas estructurales”. El texto sostiene que el erróneo diseño institucional, al que antes me he referido, no proporcionó los estímulos adecuados para su realización. Con los mismos mimbres, estos economistas defienden la necesidad de acometer cuanto antes un ambicioso, que, se supone, el marco institucional que surgiera de un ambicioso plan de reformas favorecería., como si este fuera obvio, como si, entre los economistas, hubiera un amplio y reconocido consenso al respecto.Sin embargo, no lo hay. Existen diferentes miradas que deben ser(pues, finalmente, no se trata de que los expertos y las élites tomen las decisiones). La dominante es la que ha impregnado las políticas económicas aplicadas antes y durante la crisis. En este sentido, hay que corregir la opinión de este grupo de economistas. En las últimas décadas, también desde que surgió el euro y muy especialmente en los años de crisis hemos asistido a importantes transformaciones estructurales, como, por ejemplo, lay los grandes patrimonios, la, la liberalización de los mercados financieros o la. ¿O es que eso no merece el calificativo de cambio estructural?Sí, es necesario, diría que urgente, acometer profundas transformaciones estructurales, pero de contenido muy distinto a las anteriores. Reformas que, situadas en las antípodas de las llevadas a cabo (y de las que se quieren acometer en los próximos años), tendrían que, a la introducción de una, a la desfinanciarización de la economía y alSe lee en otro lugar del documento que Europa necesita mucha más “coordinación fiscal y disciplina”. De nuevo, se juega con el lenguaje para conformar un relato que induce a la confusión y que, además, apunta en la. Si los autores utilizan estos términos para sugerir más ajustes presupuestarios sobre las clases populares, más cesión de soberanía al servicio de las políticas de austeridad, más represión salarial, hay que decir que no, que ese no es el cambio. Pero, desde la, también se puede defender la necesidad de más coordinación y disciplina con el objetivo de poner en pie, paray mercantilista de Alemania, para poner lossalarios y lade las políticas implementadas por los gobiernos, para homogeneizar las bases imponibles de los impuestos y, para luchar con determinación y con recursosy para combatir laEn definitiva, disfrazado de sentido común y de consensos incontrovertibles, encontramos la cómoda posición, con una evidente carga de ideología, de quienes. Pero hay otras miradas, otro lenguaje, otros diagnósticos y otras alternativas que es necesario explorar para salir de la crisis con