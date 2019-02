Llamazares o el elogio de la razón

Publicada el 03/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 02/02/2019 a las 14:40

Teresa Aranguren es periodista.

He dudado mucho antes de decidirme a escribir esta columna. Me echa para atrás el estilo navajero con su correspondiente coro de jaleadores que se ha impuesto en el debate político, especialmente en el ámbito de las redes sociales, que definen ya de manera inexorable nuestro tiempo. Aunque por salud mental, sentido estético o, simplemente, por cuestión de edad, evito cuidadosamente cualquier participación en las polémicas que se suscitan y promueven en ellas, no puedo ignorarlas porque están ahí; sony un instrumento de intervención en ella, sea para bien o para mal. Aunque yo diría que más bien para mal.Valga como ejemplo la recientecontra Gaspar Llamazares, amigo y compañero en la acción política. Doy estos datos, amistad y afinidad política porque siempre conviene saberse dice lo que se dice y se opina como se opina. Manías de periodista a la vieja usanza quizá. Soy muy consciente de que ambas condiciones,, no son avales de objetividad a la hora de valorar a alguien, aunque tampoco lo son de lo contrario. De hecho, creo que la cercanía que la amistad procura puede ser una posición idónea para conocer al otro, más aún si el otro es figura pública, y sujeta por tanto a la servidumbre de losy la puesta en escena que estos reclaman.Gaspar Llamazares es un político sobrio, reflexivo y poco dado al aspaviento y al lenguaje demagógico., lo cual es muy de valorar, pero no resulta demasiado ventajoso en tiempos en los quey mostrarse, a ser posible con, muy indignado. El problema es que la indignación, por mucho que se haya convertido ende una cierta nueva izquierda, no es una categoría política.Los votantes de, o los que en Italia han encumbrado al racista Salvini, también se muestran muy indignados. Las emociones tienen muy buena prensa pero son mucho. La idea de que lo emocional es más auténtico, más verdadero que lo racional, está firmemente asentada en nuestra cultura, aunque la experiencia tanto histórica como personal avala justo lo contrario. Ni los celos que llevan al crimen machista ni laépica que termina en himnos de guerra en torno a una bandera son sentimientos espontáneos que nos nacen de las tripas. Ha habido y hay tantosy tantasemprendidas presuntamente, que deberíamos estar escaldados y desconfiar por principio de quienes justifican sus acciones en lo profundo de sus sentimientos. No se trata de ignorar las emociones, pues sería imposible, sino de no dejar que se conviertan en justificante y motor de nuestra acción. Sobre todo de nuestra acción política.Toda esta digresión por las ramas de la psicología viene al caso de lo que considero "necesaria reivindicación de la razón” frente a la. Y de lo peligroso que considero este fenómeno.prolifera el lenguaje épico, se diría que estamosde la revolución, o de la reconquista. Quién sabe, pero el caso es que la arenga ha sustituido al debate y el insulto al argumento, porque para qué argumentaral contrario con una ingeniosa o ramplona descalificación, ampliamente divulgada o mejor dicho,, curiosa expresión que remite a enfermedad, epidemia o contagio, a través de las redes sociales.Creo que hay quey de los discursos épicos. Y de quienes hablan constantemente de “pueblo” porque esa palabra ha adquirido las connotaciones identitarias y esencialistas de las que se alimentan losy el desprecio al otro. La elección de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, la popularidad de Salvini en Italia y la eclosión de Vox en nuestro país algo tienen que ver conde buscada efervescencia emocional para nada inocente que impera en la vida política. Por eso creo necesario reivindicar, la reflexión, la disposición al diálogo, el pacto y la duda en el ejercicio de la política. Y también, junto a convicciones claras y firmes, una cierta modestia que yo describiría como la capacidad de convencer y dejarse convencer, es decir, de. Eso es lo que se echa en falta y lo que valoro en políticos como mi amigo Gaspar Llamazares.