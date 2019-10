Ahora, desmontar la cruz

Publicada el 25/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/10/2019 a las 21:38

_______________

Juan-Ramón Capella es catedrático emérito de Filosofía del Derecho y autor del libro es catedrático emérito de Filosofía del Derecho y autor del libro Un fin del mundo. Constitución y democracia en el cambio de época

Yo no soy franquista; nadie puede acusarme de eso. Pero elmontado en torno a la exhumación del cadáver del dictador genocida me ha resultado. Hay cosas de las que no merece la pena hablar. Y lo peor es que se hable de ellas paraen los media. La sociedad debe tener más pudor, y censurar a quienes muestran no tenerlo.De otras cosas, en cambio, no se habla o se habla poco: de la terribledel dictador y su familia, que le permitió amasar una enorme fortuna que legar a sus descendientes; y también se habla poco de la enorme corrupción de su entorno, fomentada para crear un muro en torno a la corrupción propia. Nadie ha hecho nada por justicializar elde tantas personas —pues las riquezas acumuladas significan un expolio—. Y se ha hecho muy poco por informar con honradez a los conciudadanos acerca de esta cuestión.Ahora correspondeque estropea el paisaje de Cuelgamuros. Desmontarla porque el Estado, ni la sociedad española es monoconfesional; es en amplia medida completamente laica. Desmontar esa cruz porque está plantada como una los vencidos de la guerra civil. Desmontarla porque es fea y estropea el paisaje.También es necesario buscaral priorato benedictino instalado allí. Se pueden sugerir educativos destinos para los monjes: la abadía de Montserrat, o la de Lazkano, por ejemplo. Pero sin duda el lugar de destino es asunto suyo, a diferencia de su partida, que es una cuestión de Estado:El Parque de Cuelgamuros debe respetar los enterramientos existentes, tratando de catalogarlos para empezar. Y convertirse en unpara el estudio de la guerra civil, el franquismo y el postfranquismo, que mientras el Valle no se convierta en Parque deberá ser estudiado también.