La pandemia y el retorno de lo comunitario

La pandemia ha venido a poner de relieve la profunda erosión del sentido comunitario que las políticas públicas y sus correlatos sociales han venido construyendo pacientemente durante al menos las últimas cuatro décadas. Ha bastado un pequeño virus, cuya peligrosidad radica más en su novedad que en su intrínseca potencia, para poner en jaque todo el mundo Premium y su antropología.

Ese mundo Premium se ha venido engullendo desde el acto de embarcar en un avión hasta el pago con tarjeta de crédito, pasando por el uso de un programa informático o el disfrute de un alojamiento hotelero. Se trata de un universo exclusivo, esto es, excluyente, ya no en términos de clase como en el viejo y ¿querido? fordismo, sino que convoca a los sectores medios y populares a la pequeña diferencia narcisista dentro de su clase a la hora de experimentar la libertad de elegir escuela para sus niños, seguro médico para la familia o la gasolina del 4x4.

Todos estos gestos consisten en lo mismo: separarse lo más posible ya no de lo público, sino de lo común. Mostrar la propia capacidad de prescindir de todo entorno que no sea el individual-privado —la familia, las redes de contactos, acaso los amigos—, porque somos héroes capaces de afrontar el riesgo del mundo real, que no es otro que el del mercado. Con su codicia, crueldad y darwinismo, sí, pero al fin y al cabo verdadero, productivo tanto de objetos de consumo como de seres capaces de competir por demostrar quiénes son y cuánto valen.

Todo este mundo, construido como un mecano desde el Estado provee un marco simbólico de adscripción y autocomprensión, el aspiracional, potente mito político en el cual los demás son a la vez una referencia para demostrarles y demostrarse la propia valía, y ese otro que amenaza mi mundo y mi salvación.

Javier Franzé es profesor de Teoría Política de Universidad Complutense de Madrid.