Publicada el 11/06/2020 a las 18:00 Actualizada el 11/06/2020 a las 19:07

Mi mujer, Angels Moll, y ella eran muy amigas desde jovencitas, de eso me viene la profunda amistad de tantos años. En el 68 o 69 del siglo pasado, en Televisión Española me encargaron un programa dedicado a la mujer y enseguida pensé en la Sardà tanto para conseguir un aire fresco y nuevo como para ahondar en la crítica y en la confrontación con lo que se entendía por programa femenino en aquellos lares y tiempos. Fue su primera intervención como presentadora, lamentablemente el programa no salió, no por ella, que quede claro que estuvo estupenda. ¡Lástima!

Trabajamos juntos en el teatro, poco, y en la televisión, mucho. Con el ímpetu de nuestra juventud hicimos Fiesta con Rosa Maria Sardà, un programa divertido con gags, sketches y música y ella lo mismo barría que fregaba, claro está en sentido metafórico. El guion era de Terenci Moix y las músicas de Josep Maria Mainat, su marido en aquel tiempo. Una canción de aquella serie televisiva me viene a la memoria con sus gotas de tristeza. La letra era una serie larga de nombres de actrices de Hollywood, la Bette Davis, la Garbo, etc. y terminaba cantando: “Pero eres tú, y tú y siempre tú…” y alargaba con humor y picardía la última vocal.

Eras tú, Rosa Maria, la Sardà, la estupenda actriz, la mejor amiga. ¡Qué bien lo pasamos ensayando y grabando ese número! Nunca imaginé que lo recordaría mientras tu imagen pierde nitidez en la lluvia de la añoranza y pienso que ya nunca volveremos a nuestro Camelot particular en ese pueblo ampurdanés. Allí anduvimos Moix y Enric Majó, Sumsi y Papitu Benet i Jornet, Mainat y tú, y Angels y yo, y los hijos de todos. Ya nunca andaremos por aquellos senderos, tú con las manos levantadas para que no se te hincharan, yo tropezando con piedras y raíces, ya nunca más sentiremos el frío de las nocheviejas y el calor del verano en las noches en La Bassa de Ventalló.

Sardà, cuántas cosas ya no volverán y se perderán, pero nuestra amistad, tu generosidad, tu ingenio y tu oficio de cómica perdurarán en mi equipaje. Gracias por tu compañía. Sé que me esperas en un recodo del camino.

Sergio Schaaff, exdirector de TVE en Cataluña y artífice de algunos de los mayores éxitos televisivos de los años ochenta y noventa.