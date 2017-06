Sánchez ofrece al alcalde de Valladolid ser portavoz de la Ejecutiva

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , ha ofrecido al alcalde de Valladolid,, ser portavoz de la Ejecutiva Federal que saldrá del 39º Congreso del partido, convocado para los días 16, 17 y 18 de junio. Según confirmó el propio Puente, la idea de Sánchez –que este lunes avanzó El Norte de Castilla – es que asuma de las labores de portavocía de la dirección.Puente, en todo caso, señaló en declaraciones a la Cadena SER y RNE quesi acepta el plan de Sánchez, una "máxima responsabilidad" que ve capaz de compatibilizar con la Alcaldía, ya que no tendría "responsabilidad de área" en la Ejecutiva y su labor "afortunadamente, se puede hacer desde cualquier lugar del planeta" sin necesidad de estar en Madrid.El regidor subrayó que para atender a los medios de comunicación y las tareas de comunicación no es necesario estar en la capital de España más allá de asistir a las reuniones de la Ejecutiva federal, con lo cual su situación "no cambia" sustancialmente, porque, al margen de su responsabilidad concreta,en este órgano de dirección del partido.El alcalde admitió que necesitaría "ayuda" para esta tarea, pero sugirió que, lo cual no cree que sea "una mala idea". El teniente de alcalde de Valladolid, Manuel Saravia (Valladolid Toma la Palabra) afirmó que Puente le comentó la propuesta y le prometió que no disminuiría su atención al Ayuntamiento. "Le creemos", agregó Saravia, socio de gobierno de Puente.El primer edil, quien ejerció de portavoz de la campaña de Sánchez a las primarias socialistas, dijo ya la semana pasada que su colaboración con el partidocon su cargo de alcalde, por lo que cualquier puesto no podía "comprometer" su posición de alcalde de Valladolid ni su intención de ser candidato a la Alcaldía en futuras citas electorales.