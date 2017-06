Recogida de firmas

La fundación sin ánimo de lucro Salud por Derecho , que defiende el derecho universal a la salud, lanzó este martes la campaña Sick, Sick, Sick ('Enfermo, Enfermo, Enfermo'). Unen el que tres concursantes competirán por conseguir. El jurado será el responsable de elegir quién puede acceder a los medicamentos que necesita y quién no. Solo puede ganar uno.El objetivo de la campaña es, explica la directora ejecutiva de la fundación, Vanessa López. "Queremos poner de manifiesto lo injusto, lo insostenible y el sinsentido" del actual sistema y mostrar que, arguye.El "inmoral" e "injusto" concurso es, que "juega con las vidas humanas" y prioriza el beneficio económico frente a los derechos de la gente. “Es un modelo basado en proteger la propiedad intelectual por encima del derecho a la salud, muy opaco y secuestrado por los intereses privados de las grandes compañías”, asegura López.Un sistema que provoca que, a día de hoy,. Y, según la fundación, las razones son varias. Por un lado, la industria farmacéuticay deja de investigar y desarrollar otros fármacos "relevantes desde el punto de vista de la salud pública", expone la directora, que pone como ejemplo el caso de los antibióticos: "En los últimos 30 años se han desarrollado algunas clases nuevas, pero están habiendo problemas de resistencias tremendos y no tenemos los antibióticos". Pero, desgraciadamente, no es un caso aislado. También sucede con la "tuberculosis, la enfermedad del sueño o con las enfermedades raras", por poner algunos ejemplos.Además, muchos de los nuevos medicamentos salen al mercado con: “En España, pese a que las cifras no son públicas, se estima queEstos precios ponen en peligro la sostenibilidad del sistema de salud y, por lo tanto, la vida de miles de personas que dejan de recibir fármacos que existen y que, en muchas ocasiones, son fundamentales para la vida”, afirma.Del mismo modo, Salud por Derecho denuncia el modelo actual basado en un, que "permite la existencia de monopolios" y. Lo que agrava la falta de transparencia, que impide conocer el: “Este sistema favorece que, para poder obtener patentes, no se comparta la información ni los resultados que generan las investigaciones. Así, éstas se duplican y prolongan más de la cuenta, despilfarrando millones de euros y retrasando avances científicos importantes”, relata López.Por ello, la fundación demanday que dejen de ser "secretos" y que. Así como que se, más baratos, y se pongan en marcha, que permitan el desarrollo de fármacos más accesibles manteniendo "un beneficio industrial razonable".Igualmente, con la campaña Salud por Derecho quiereque apoye la carta con la que la organización pedirá a Farmaindustria , la patronal de las farmacéuticas en España, quey que, de alguna manera, "sea partícipe en el cambio de modelo que muchos actores están pidiendo".“Este falso concurso pretende gque es importantísimo y urgente. Muchas de estas cuestiones son desconocidas por una gran cantidad de gente a la que esto le afecta de manera muy directa”, defiende López, que argumenta que