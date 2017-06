Acuerdo "de modo perseverante"

El portavoz interino del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha dicho este jueves que un pacto para echar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,, pero, a su juicio, el cambio de dictadura a democracia tampoco fue fácil.El socialista se ha expresado así en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, tras ser preguntado sobre la dificultad de que el PSOE pacte con Podemos, Ciudadanos e incluso formaciones independentistas para"A priori pueden parecer cosas muy difíciles, a veces imposibles. Pero, y conseguimos algo tremendamente importante", ha respondido Ábalos.Según el portavoz socialista, en el debate de la moción de censura a Mariano Rajoyque su partido comparte y que estuvo "bien expuesto". "Merecía una censura; otra cosa es la posibilidad para que fuera hacia delante", ha añadido.Ábalos ha explicado que existe "una cierta madurez a la hora de entender que la única forma de que la derecha no siga gobernando como lo está haciendo sea con unen España"."Incluso yo mismo hice una invitación crítica si se quiere a Ciudadanos para que ejerza esa voluntad de cambio con la que compareció a la sociedad y", ha señalado.Por otro lado, Ábalos se ha referido a un artículo publicado en el diario El Mundo por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, parapara lograr una mayoría alternativa al PP.Eso sí, ha señalado que, de no conseguir un acuerdo, insistirán en "ganar las elecciones del modo más mayoritario". "Nosotros somos socialdemócratas, y. No renunciamos a ello, pero también tenemos que gestionar la realidad", ha reconocido.