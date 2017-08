Directo | Tres de los cuatro sospechosos del atentado de La Rambla fueron abatidos en Cambrils

info Libre

La policía peina Catalunya en busca de cuatro fugitivos relacionados con los atentados

AVISO DURAS IMÁGENES | Este es el momento en el que es abatido uno de los terroristas de Cambrils

Se ha detenido una cuarta persona relacionada con los hechos registrados en las últimas horas #Cambrils #Barcelona

El terrorismo yihadista ha golpeado en España por segunda vez desde 2004 con un atentado este jueves en lasen el que los terroristas irrumpieron con una furgoneta causando la muerte de 13 personas y heridas a cerca de un centenar. En una operación policial posterior los Mossos d'Esquadra abatieron esta madrugada a cinco terroristas tras haber atentado en la localidad tarraconense de Cambrils con el mismo método de lanzar un coche contra los viandantes. Los terroristas hirieron en Cambrils a seis personas, entre ellos una mujer que falleció, convirtiéndose en la víctima 14 de los atentados.te cuenta minuto a minuto todo lo que está ocurriendo este viernes tras el 17-A:Francia investiga por petición española sitras el atentado de Barcelona. Las fuerzas de seguridad francesas han recibido un aviso de la Policía española para intentar localizar una furgoneta vinculada a la célula que atentó el jueves en Barcelona y Cambrils, según fuentes oficiales citadas por el periódico galo Le Parisien.El vehículo,, podría haber cruzado la frontera entre Francia y España. Según la información, se trata de una furgoneta alquilada el jueves por la tarde por Mohamed Hychami y Younes Aboyaaqoub —este último se encuentra en paradero desconocido—.Mohamed Hychami, de 24 años y originario de Marruecos, resultó abatido por los Mossos en Cambrils (Tarragona) junto a otros cuatro terroristas., de 22 años, es una de las dos personas que la Policía sigue buscando por su vinculación con los atentados de Cataluña, junto a. Ambos son vecinos de Ripoll (Girona).La policía busca a Said Aallaa y Younes Aouyaaqoub. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estánde nacionalidad marroquí y residentes en las localidades gerundenses de Ripoll y Ribes de Freser, según informaron a Europa Press fuentes policiales, después que se conociera que Moussa Oukabir, el autor del atropello en Barcelona, y los hermanos Omar y Mohamed Hychami fueran abatidos en el tiroteo en Cambrils.en el atentado de Cambrils. Tras la confirmación de que el presunto conductor, Moussa Oukadir, resultó muerto, además se ha desvelado que los hermanos Omar y Mohamed Hychamy, que ayudaron al terrorista a huir de la Operación Jaula de Barcelona, tanbién fueron abatidos. Por tanto, el único en busca y captura sería Younes Abouyaaqoub, ha informado Europa Press.Investigan si nuevos restos biológicos en Alcanar pertenecen a. Los investigadores han encontrado este viernes nuevos restos biológicos en la casa de Alcanar (Tarragona), en la que hubo una explosión el miércoles y que está presuntamente relacionada con los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), y ahora se indaga si permanecen al mismo cadáver que ya fue encontrado o a otro.El presunto conductor de la furgoneta del atropello masivo de Barcelona, Moussa Oukadir, esen Cambrils (Tarragona), según ha informado Europa Press. Moussa Oukabir, de 17 años de edad y nacionalidad marroquí, habría fallecido anoche por disparos de los Mossos cuando se disponía, junto con otros cuatro terroristas, a cometer otro atentado en esta localidad tarraconense.Los Mossos d'Esquadra provocarán en la tarde de este viernesen la casa de Alcanar (Tarragona) que se supone centro de operaciones de la célula terrorista responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).La policía investiga si el plan era que estos explosivos se mezclaran con el gas de las bombonas de butano para ser transportados en varias furgonetas —dos o tres— para ocasionarque la provocada en La Rambla con el atropello de viandantesEl plan inicial era atentar en Barcelona. Así lo afirmó este viernes un experto de contraterrorismo a The New York Times . "Como parte del plan trataron de alquilar un camión de grandes dimensiones, pero como no tenían licencia terminaron optando por fugonetas más pequeñas", expresó.Trasladan a la comisaría de Tortosa (Tarragona) al detenido que quedó herido grave este miércoles al explotar una casa en Alcanar (Tarragona), ha informado la Policía catalana. El hombre, fuera de peligro, estaba en la vivienda cuando explotó, fue ingresado en el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, y se ha convertido ende La Rambla de Barcelona.Los Mossos d'Esquadracon el ataque de la capital catalana, donde los terroristas pretendían matar al máximo número de personas.La Policía catalana busca aque estarían relacionados con los atentados sucedidos este jueves en Barcelona y Cambrils, según ha informado La Vanguardia, que habría obtenido un documento interno difundido por fuentes de la investigación. Se trataría del presunto conductor de la furgoneta que atropelló a varias personas en Las Ramblas, Moussa Oukabir, Mohamed Hychami, Younes Abouyaaqoub, vecinos de Ripoll, y Said Aallaa, de Ribes de Freser; cuatro jóvenes de origen marroquí y de 17, 24, 22 y 18 años respectivamente.Por el momento,en relación con los atentados, entre ellas el hermano mayor de Moussa Oukabir , Driss, que se habría presentado en una comisaría alegando el robo de su documentación.Los presuntos terroristas abatidos en Cambrils (Tarragona) llevaban, además de cinturones con falsos explosivos adheridos al cuerpo, según ha explicado el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Ha relatado que un solo agente logró abatir a cuatro de los cinco terroristas que resultaron fallecidos en el operativo policial realizado en el paseo marítimo de la localidad tarraconense. Además, ha trascendido que, antes de ser neutralizados, los presuntos yihadistas hirieron en la cara con un cuchillo a una persona que se encontraba en el sitio del ataque, ocurrido horas después del atentado perpetrado en la capital catalana.Los cuatro detenidos en Ripoll y Alcanar son, nacido en Melilla, según ha explicado el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. "Su perfil es de personas jóvenes. El más joven tiene 21 años. Los otros tienen 27, 28 y 34 años", ha destacado Trapero, que ha asegurado que se pueden producir nuevas detenciones durante las próximas horas.Un vídeo grabado con un móvil recoge el momento en el que el quinto terrorista es abatido en Cambrils por un agente de los Mossos que repetidamente le ordena que se detenga:Los Mossos d'Esquadra no descartan que el autor del atentado de Barcelona fuera uno de los cinco abatidos en Cambrils (Tarragona), aunque no lo tienen identificado: "No tenemos la respuesta", indicó el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Este mando policial añadió quey que en las próximas horas esperan aclararlo. En una comparecencia ante los medios, Trapero afirmó que no hay una prueba concreta de eso, aunque sí "más de un indicio que apunta en esta dirección".Además, Trapero indicó que ninguno de los cuatro detenidos tenía antecedentes por terrorismo, aunque alguno sí estaba fichado por "delitos comunes". Y aseguró que los Mossos trabajan con la hipótesis de que los terroristas preparaban "atentados de mayor alcance", pero improvisaron los ataques en las Ramblas y en Cambrils tras producirse la explosión en la casa de Alcanar.Trapero ha explicado que trabajan con la hipótesis de que el atentado en Barcelona se preparaba "desde hacía un cierto tiempo" en el chalet de Alcanar (Tarragona), que registró dos explosiones por bombonas este miércoles. En una rueda de prensa junto al conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, Trapero ha dicho que una de las líneas de investigación trabaja con la idea de que, después de la explosión, "hicieron a la desesperada los atentados de Barcelona y Cambrils". "No es lo que tenían pensado en un principio", ha expresado, y ha dicho que la investigación está centrada en identificar a las personas que se movían en el domicilio de Alcanar, de los cinco abatidos en Cambrils y de las personas que alquilaron los tres vehículos.. Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes en Ripoll a una cuarta persona relacionada con los ataques en Barcelona y en Cambrils (Tarragona). De esta forma ya son cuatro los detenidos: el herido en la explosión de Alcanar (Tarragona) el miércoles a última hora, otro individuo arrestado el jueves en Ripoll, y dos este viernes en esta misma población.Unamurió y otra de unos 20 años está en paradero desconocido como consecuencia del atentado, según confirmó el Gobierno de Portugal.Los cuerpos de seguridad desalojaron por seguridad(Tarragona) que registró dos explosiones vinculadas con el atentado de Barcelona y que podría tener dos almacenes de explosivos, según explicó a Europa Press el alcalde de la localidad, Alfons Montserrat.Las 14 víctimas mortales y más de un centenar de heridos de los atentados de Cambrils (Tarragona) y Barcelona son de: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Marruecos, Canadá, China, Colombia, Rumanía, Venezuela, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Taiwan, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Kuwait, Macedonia, Mauritania, Pakistán, Perú, República Dominicana y Turquía.Los Mossos d'Esquadraeste viernes en Ripoll arelacionada con los ataques en Barcelona y en Cambrils (Tarragona).El líder de Podemos,, lanzó un mensaje de fraternidad a la ciudad de Barcelona como una ciudad "que siempre ha sido referencia de tolerancia y libertad" tras participar en el minuto de silencio que se celebró en la Plaza Cataluña. El secretario general del PSOE,, llamó a aparcar las diferencias políticas y a "afrontar juntos y todos de la mano" lo ocurrido este jueves en Cataluña.Según Europa Press, las 14 víctimas mortales –entre las que se encuentra un niño de 3 años, según confirmó el alcalde de Llimiana (Lleida), Josep Terré– y más de un centenar de heridos de los atentados de Cambrils (Tarragona) y Barcelona son dedistintas, según informó la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat este viernes. El conseller de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, ha elevado atras el atentado en La Rambla de Barcelona, 16 de los cuales están críticos. En 46 de los casos el diagnóstico es leve, detalló en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, y añadió que los enfermos les explicaron en sus visitas los hechos brutales que vivieron este jueves, pero también lo noble de la ciudadanía volcada para ayudar. Comín visitó la mañana de este jueves el Hospital de Sant Pau y el del Mar, acompañado de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la noche anterior visitó el Hospital Clínic junto al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.El italiano, de 35 años de edad y residente en Legnano, está entre las trece personas que murieron en el atentado perpetrado el jueves en La Rambla, según ha contado al diario italiano La Repubblica Andrea Ferrario, directora de la empresa en la que trabajaba, Tom's Hardware, según informó Europa Press.Una mujer ha fallecido en el hospital Joan XXIII tras el ataque en Cambrils, por lo que la cifra deUn niño australiano de 7 años se encuentradesde el atentado de este jueves. La madre se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque se encuentra estable. La familia ha difundido fotos de las redes sociales para encontrar a Julian Cadman.para homenajear a las víctimas del atentado. En él, participó el rey Felipe VI acompañado del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los líderes de los principales partidos: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos). Junto a ellos, también estuvieron presentes el presidente de la Generalitart catalana, Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Tras el minuto se ha hecho un largo aplauso de todos los asistentes y se ha coreado un "No tinc por" ("No tengo miedo"). De forma paralela, la escalinata principal del Congreso de los Diputados también acogía un homenaje al que asistieron la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, y portavoces de los grupos parlamentarios como Rafael Hernando (PP) o Margarita Robles (PSOE).La fuente de Canaletas se convierte en un altar improvisado en homenaje a las víctimas del ataque de este jueves.Los Mossos analizan vídeos de una cafetería de un hotel cercano a La Rambla porque en él aparece una persona de rasgos similares a los del presunto autor material del atentado.Ha sido identificada la primera víctima mortal. Se trata de Francisco López Rodríguez, granadino de 60 años natural de Lanteira.La Asociación de Kellys Confederadas, que reúne a camareras de piso de diferentes puntos del país, ha anunciado que desconvoca las concentraciones previstas para este viernes "en señal de duelo" por el atentado. Las trabajadoras posponen las marchas para el próximo viernes 25 de agosto.Los Mossos d'Esquadra buscan este viernes al menor de 17 añoscomo presunto autor del atropello en La Rambla de Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Otras fuentes consultadas por Europa Press han indicado que también se trata de contrastar si él mismo puede estar entre los cinco terroristas abatidos este viernes de madrugada en el posterior intento de atentado en Cambrils (Tarragona). Mussa Oukabir es el hermano de Driss Oukabir, el detenido este jueves en las inmediaciones de la comisaría de Mossos Ripoll (Girona) por su presunta relación con los atentados y que iba a entregarse asegurando que le habían robado la documentación.Los explosivos que llevaban los terroristas que pretendieron atentar en Cambrils eran falsos, como comprobaron Tedax de los Mossos d'Esquadra con una explosión controlada. El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, lo ha dicho en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press. Como consecuencia del atentado frustrado de Cambrils, sigue habiendo 6 civiles heridos –uno de ellos crítico– además de un mosso que también resultó herido. Los terroristas están "y relacionados también con la persona que ha atentado en Barcelona". Sobre la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona) el miércoles a última hora, no se descarta que las bombonas que explotaron estuvieran destinadas a hacerlas explotar en Barcelona. Forn también se ha referido al muerto en Sant Just Desvern (Barcelona) el jueves por la tarde tras el atentado de Barcelona: en un momento los Mossos dijeron que murió por disparos de la propia policía, pero después lo desmintieron a raíz de la autopsia: murió por arma blanca. Un coche aceleró en, a la salida de Barcelona, por lo que rompió el fémur a una policía, y los agentes dispararon. Se comprobó después que la persona que "teóricamente" era el conductor había muerto, pero la autopsia confirmó la muerte por arma blanca, y ahora se investiga si esta persona está relacionada con los atentados o bien no tiene nada que ver. El muerto es el propietario del vehículo, pero puede haber otro individuo: "Habría una persona que podría haber estado vinculada al coche y que no la tenemos" pero hay otra persona. Al preguntársele si esta segunda persona puede ser el autor del atentado de Barcelona, ha respondido que "podría ser" pero que también puede no estar vinculada al suceso.Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes por la mañana en Ripoll (Girona) adel jueves en Barcelona y Cambrils (Tarragona). El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, lo ha dicho en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press. Así, hay tres detenidos: el herido en la explosión de Alcanar (Tarragona) el miércoles a última hora, otro individuo arrestado el jueves en Ripoll, y el de este viernes en esta misma población. Ha añadido que la persona que se sigue buscando ahora es al autor del atentado de Barcelona, aunque no descarta que de la investigación vayan aflorando más búsquedas concretas.