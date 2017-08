Qué datos se conocen de momento de las víctimas

La Generalitat de Cataluña confirma nueve víctimas mortales

Bélgica y Canadá comunican que hay ciudadanos fallecidos

El Diario de Burgos informa de una víctima de la localidad

Hospitalizadas 53 personas, según la Generalitat

El conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, afirmó este viernes que el Gobierno catalán sólo concretará las nacionalidades de las víctimas mortales de los atentados de Barcelona y de Cambrils (Tarragona), según informó Europa Press.Lo declaró a los periodistas ante la Ciudad de la Justicia, donde se practicaron las autopsias y las pruebas de identificación, y donde también se recibe a familiares para cotejar muestras que sirvan para las identificaciones.Mundó se limitó a decir que entre las víctimas, y recordó que hay tres formas de identificarlas: por el ADN, por el perfil dental y por la huella dactilar. Una vez identificadas, puede pedirse al juez que permitaAl preguntársele si le constan desaparecidos, sólo respondió que son los Mossos d'Esquadra los que, si corresponde, lo dirán.Por su parte, lasya abrieron investigaciones por los nacionales de estos países que murieron o resultaron heridos en el atentado. "Se ha abierto un proceso de investigación a la vista de las víctimas alemanas", dijo el ministro de Justicia de Alemania, Heiko Maas, en Twitter. El Ministerio de Exteriores germano confirmó 13 heridos, si bien no descarta que haya tambiénEn Francia, la Fiscalía de París llevará a cabo una investigación por "unaen relación con una iniciativa terrorista" por los, entre los que habría 17 graves, de acuerdo con el ministro de Interior, Gerard Collomb.Las pesquisas estarán a cargo de la Dirección Antiterrorista (SDAT) de la Policía Judicial y de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), dependiente del Ministerio de Interior francés, según informó la televisión gala BFMTV.Según las últimas informaciones ofrecidas por la Generalitat de Cataluña, hayen el doble atentado yihadista de este jueves. De ellas, ocho habrían fallecido en La Rambla de Barcelona –4 españoles, un estadounidense, dos portuguesas y un italiano– y otra en Cambrils (Tarragona)–una española–.En el atropello masivo de la Ciudad Condal se identificó, en primer lugar, a, de 56 años y natural de Lanteira (Granada) aunque residente en la localidad barcelonesa de Rubí y su sobrino-nieto de tres años,. Según informó a Europa Press el alcalde de Lanteira, Jesús Villalba, el hombre, que había emigrado, mantenía el vínculo con el pueblo, de unos 700 habitantes, donde estuvo en Semana Santa, y cuyo Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario este viernes en el que declaróLa tercera víctima española identificada de momento entre los asesinados en las Ramblas es una mujer de 75 años, de la que sólo ha trascendido que se llamaba. La víctima paseaba por el lugar junto a su hija, que se encuentra entre los heridos.La cuarta víctima mortal es, que tiene la doble nacionalidad española y argentina. La mujer, de unos 40 años, trabajaba en el mercado barcelonés de La Boqueria, donde este sábado se celebró un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.La última víctima mortal conocida es una mujer zaragozana,que se encontraba en estado crítico en el Hospital Joan XXIIIde Tarragona tras el ataque en. Se trata de una información ofrecida por fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat y la Dirección General de Protección Civil en su cuenta de Twitter a mediodía de este viernes.El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, ha confirmado la muerte de un ciudadano estadounidense en el atentado, según ha hecho saber el diplomático durante una conferencia recogida por la cadena CNN. La víctima es, de 42 años.Tillerson ha enviado "sus más profundas condolencias" a los allegados del fallecido, del que no ha dado todavía más información, así como a las familias del resto de afectados.Unay su nieta de unoscomo consecuencia del atentado. La identificación de esta última –a la que se daba por desaparecida desde el jueves– se conocía este sábado por la mañana por el primer ministro, Antonio Costa.El primer ministro y el presidente de Portugal, Antonio Costa y Marcelo Rebelo de Sousa, respectivamente, expresaron sus condolencias a la familia. Además, el jefe de Estado aprovechó para denunciar que el objetivo de los terroristas esde sus acciones atentando en ciudades turísticas.Según la Generalitat de Cataluña, solo consta una víctima mortal de nacionalidad italiana, aunque las autoridades del país confirmaron que se trata de dos fallecidos. Según esas fuentes, se trataría deLa muerte de Bruno Gulotta fue anunciada al diario italiano La Repubblica por Andrea Ferrario, directora de la empresa en la que trabajaba, Tom's Hardware. "Sabíamos que Bruno estaba de vacaciones en Barcelona con su pareja y sus dos hijos pequeños. Tras enterarnos del atentado, intentamos contactar con él inmediatamente pero su teléfono móvil estaba apagado. Después de unas horas contestó su pareja, Martina, diciendo que Bruno se había ido", dijo Ferrario.Por su parte, el presidente de la región del Venetto –de la que era originario Russo–, Luca Zaia, lamentó en su perfil de la red social Facebook el fallecimiento del joven quien, según recoge la prensa local, se encontraba deen compañía de su novia, que también resultó herida, pero no de gravedad, en el atropello de La Rambla.Por su parte, y al margen del balance oficial de la Generalitat, las autoridades belgas y canadienses han comunicado el fallecimiento de dos ciudadanos de ambos países.El ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, confirmó que una mujer de nacionalidad belga figura entre las víctimas mortales del atentado de Barcelona. "Desafortunadamente, debemos lamentar una víctima belga en Barcelona. Envío mis", publicó Reynders en su cuenta oficial de Twitter. Posteriormente se supo que la víctima era, una mujer de 44 años, que se encontraba en la capital catalana junto a su marido y sus dos hijos.El Consulado belga en Barcelona habilitó un teléfono para informar a los afectados por este ataque y está en contacto con las autoridades locales, según Reynders. El ministro condenó la "" y expresó, en nombre de su Gobierno, la solidaridad con todas las víctimas y sus familiares.Por su parte, el primer ministro belga, Charles Michel, hizo hincapié en que "" de España, a la que describió como un "aliado".Por otro lado, según el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, una persona de nacionalidad canadiense ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas. "Con gran tristeza me han informado de que un canadiense ha muerto y cuatro han sufrido heridas por el cobarde ataque terrorista de Barcelona", ha lamentado en un comunicado Trudeau, que ha ofrecido sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y ha deseado una rápida recuperación a los heridos.en el duelo ante la pérdida sin sentido de tantas personas inocentes", ha añadido el primer ministro. En este sentido, ha llamado a la unidad y a permanecer "firmes" frente "al odio y la intolerancia en todas sus formas"., natural de la localidad burgalesa de Tórtoles de Esgueva, es uno de los fallecidos en el atentado terrorista perpetrado en Barcelona el pasado jueves.Pérez Villán, de 34 años, era un joven muy conocido en el municipio burgalés por lo que su muerte ha provocado el "shock" de los vecinos, según publica este sábado Diario de Burgos en una información recogida por Europa Press.Las primeras investigaciones apuntan, tal y como relatan las mismas fuentes, a que el joven burgalés fueque arrolló a varios agentes para tratar de saltarse los controles policiales establecidos después de que una furgoneta arrollase a numerosas personas, causando la muerte a más de una decena, en La Rambla de Barcelona.Según informa el Departamento de Interior de la Generalitat, 53 personas continúan hospitalizadas –49 en Barcelona y 4 en Tarragona–, mientras que 79 ya han sido dadas de alta.En Barcelona, se encuentran, 20 muy graves, 14 graves y 2 en estado leve. Por su parte, en Tarragona hay dos heridos en estado muy grave.