Cuando Zoido quitaba hierro a la amenaza yihadista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , anunció este sábado que España mantendría el actual nivel 4 de alerta terrorista tras el. Una decisión tomada el 26 de junio de 2015 con motivo de los atentados sufridos en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. A pesar de esta medida, el ministroen los últimos meses respecto a la posibilidad de que España se convirtiera en escenario de un atentado yihadista."Creo que lo que ha sucedido allí, aquí la coordinación es extrema, es magnífica", afirmó en enero de este año en relación al. Zoido aseguró que las "disfunciones policiales" detectadas en Alemania tras ese atentado no tenían cabida en el modelo policial español.Así se pronunció en una entrevista para Antena 3 , en la que añadió que en nuestro paísaunque admitió que "la seguridad diez no existe". El ministro del Interior aseguró que España estaba "en vanguardia desde el punto de vista de inteligencia y de investigación" contra el terrorismo yihadista. "Somos un ejemplo a seguir.", concluyó.Una idea en la que ya había insistido en diciembre de 2016 en una entrevista para La Voz de Galicia . Al ser preguntado por si la situación de España era mejor que la de Francia, Bélgica o Alemania, respondió que "ellos quizás tengan un nivel de alerta superior que el nuestro,". "La situación del yihadismo es potencialmente complicada, pero los ciudadanos no deben obsesionarse", añadió.También en diciembre , celebró que, desde que se elevara a 4 el nivel de alerta terrorista, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado habían detenido a 174 presuntos yihadistas. "Esoporque las medidas que se están tomando, según los expertos, son las adecuadas", afirmó.Hace apenas un mes, a mediados del pasado julio , Juan Ignacio Zoido se enorgullecía del papel de España en la lucha contra el terrorismo yihadista, asegurando que contábamos conañadiendo que "somos referencia".En esa misma ocasión, destacó que, tras décadas de actividad de ETA, las Fuerzas de Seguridad del Estado "se adaptaron" a la nueva forma de terrorismo de una manera "ejemplar" y que, gracias también a la reforma del Código Penal para plasmar nuevos tipos delictivos, se