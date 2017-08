El portavoz del PP en el Congreso,, ha pedido a los partidos que se mantienen como observadores del pacto antiyihadista, comoo los independentistas catalanes, que se sumen con su firma, porque esy su presencia en la reunión celebrada este lunes en el Ministerio del Interior "habla bien" del propio pacto.Tras la reunión del pacto celebrada este mediodía, Hernando ha calificado de positiva la "imagen de unidad" que se transmite a la sociedad española porque el objetivo del terrorismo, ha dicho, es entre otros romper la convivencia y destruir las relaciones democráticas. "este tipo de terrorismo", ha dicho.El PSOE, impulsor del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista que suscribió con el PP en febrero de 2015 y al que posteriormente se unieron otros partidos, ha salidomostrada por las fuerzas políticas en la reunión de este lunes en el Ministerio del Interior. La portavoz parlamentaria del PSOE,acompañada de la número dos del partido, Adriana Lastra, ha explicado que los socialistas no han puesto sobre la mesala lucha contra el terrorismo yihadista, porque considera que son los técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que compete sugerir este tipo de medidas.El diputado de Unidos Podemosha insistido en que su formación no contempla firmar el pacto antiyihadista, pero seguirá participando en estas citas como observador. Mayoral, que ha calificado la reunión de útil, ha celebrado su "flexibilidad", ya que ha permitido que se amplíe más el arco de fuerzas políticas "por encima de firmas o no firmas". Se ha negado a insistir en las discrepancias que impiden que su formación suscriba el pacto porque "no toca" y ha recordado que "hay consensos que están por encima del acuerdo".El secretario general de Ciudadanos,, ha trasladado una serie de propuestas en la reunión del pacto, como redactar un informe de la lucha antiterrorista en España yun acuerdo político como el que funciona en España. Eso sí, ha pedido "mayor compromiso" a los partidos que se mantienen como observadores, en referencia a Unidos Podemos y los independentistas catalanes. Villegas ha explicado en rueda de prensa que desde la formación naranja opinan que es necesario "para cerrar el círculo" elaborar un informe que evalúe los puntos fuertes de la prevención de ataques terroristas en España y también "aquellas cosas que se pueden mejorar" para evitar la repetición de atentados como los cometidos en los últimos días en Barcelona y en Cambrils.El PDeCAT y ERC han rehusado aclarar si piensan firmar el pacto porque creen que "" abrir este debate, según el primer partido, ya que "quizá distorsionaría", en palabras de Esquerra, la unidad demostrada en la reunión celebrada este lunes en el Ministerio del Interior y a la que han acudido ambas formaciones. "Ya lo analizaremos en su momento, lo relevante es la unidad", ha dicho, portavoz en el Congreso del PDeCAT, que ha agradecido a Interior la invitación para este hoy presente en el encuentro y poder compartir información.En cuanto a ERC,, también portavoz parlamentario, ha dicho que la cuestión de la firma abre "un debate que quizá distorsiona" la unidad demostrada este lunes. "Ya llegará el momento", ha insistido.El turno de intervenciones lo había abierto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha llamado a los partidos a aparcar las diferencias para mostrar una "única voz" contra el terrorismo yihadista. "Aparcar nuestras diferencias para unirnos frente a la barbarie terrorista es la mejor manera de ser eficaces", ha dicho Zoido. "Todos coincidimos en la más rotunda condena y, y todos respondemos desde la unidad y la firmeza –ha añadido–. Los asistentes declaramos nuestro compromiso unitario en la lucha contra el terrorismo con todas las fuerzas del Estado de derecho y frente a la barbarie terrorista".Por otro lado, en la rueda de prensa ha indicado que la colaboración entre las administraciones ha sido, tanto en el nivel político como en el nivel técnico. De hecho, ha indicado que "siempre" ha habido representación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el cuartel de mando de la Generalitat. A día de hoy, ha dicho, los esfuerzos se centran en la búsqueda y captura de Younes Abouyaaqoub como presunto autor material del atropello masivo de las Ramblas. A su juicio, esa es la tarea prioritaria.